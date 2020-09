Guľovi zatrnulo! Snad bude Brabec v pořádku, modlí se kouč Plzně

Jak jste avizoval, zamíchal jste se sestavou. Na výkonu se to neprojevilo, že?

„Souhlasím. Je to cenné vítězství, odehráli jsme velmi solidní první poločas navzdory nižší produktivitě. Výborný vstup, tempo, intenzita, rychlost přechodu. Jsem rád, že se ukázala připravenost hráčů, kteří dostali šanci od začátku. Pro nás je to podstatná informace. Důležité vítězství i sympatický výkon soupeře, který se nevzdal až do závěru zápasu. Nedovolil nám duel nějak extra kontrolovat, stále se snažil hrát. Závěr jsme měli hrát ještě víc do produktivity nebo většího držení míče. Ale bylo to tím, že soupeř nebyl odevzdaný a nic nám nedaroval až do poslední minuty.“

Pět minut před koncem musel kvůli zranění kotníku opustit bojiště kapitán Jakub Brabec. Jak je na tom?

„Věřím, že není ohrožený jeho čtvrteční start proti Beer Ševě. Je sice brzo, ale je to jenom nějaký šlapák, takže věřím, že to bude v pořádku.“

Zatrnulo vám?

„Ano, navíc jsme měli nachystané jiné střídání. Kuba je dostatečně důrazný hráč, opačně toho také hodně snese, takže není zvykem, aby padal v soubojích na zem. Nebylo to příjemné, obzvlášť ve chvíli, kdy lékař ukazoval, že Brába musí ze hřiště. Snad opravdu bude v pořádku. Krátce jsme spolu mluvili, věřím, že na nejbližší zápas bude k dispozici a tuto situaci zvládneme.“

Už jste zmínil, že Brno se snažilo o aktivní přístup po celé utkání. Vypořádali jste se s tím?

„V první části jsme byli pozorní, dovedli na jejich způsob hry velmi dobře reagovat a hráli rychle ve středové formaci. Proto jsme se přes křídelní hráče dostávali do šancí, výborný výkon opět předvedl Honza Kopic. Musíme ale zvýšit produktivitu. To je naše jasná úloha pro následujících pět dní. Po pauze jsme už nebyli dominantní v přípravné kombinaci, po čtvrtém gólu jsme se uspokojili. To musím klukům určitě vytknout, protože jsme chtěli, aby byl střídající Ondrášek znovu gólový a my mu připravovali víc finálních podnětů. To se ale nestalo. Závěr jsme měli odehrát lépe.“

S ohledem na čtvrteční play off Evropské ligy, zamotal vám kvalitním výkonem hlavu Pavel Bucha?

„Ano, je to dobré, ukazuje to na vyváženost a sílu mužstva. Je to super. Stále se bavíme o tom, že je covidová situace a i proto je mimořádně důležité, aby každý jedinec byl připravený. Hráči to ukázali, můžeme se v taktické přípravě na soupeře opřít o mikrodetaily odlišné typologie jednotlivých hráčů.“

Co převažuje v hodnocení Jean-Davida Beauguela? Množství šancí, do kterých se zvládl dostat, nebo mizerná produktivita?

„Musím se podívat, zda to bylo o timingu, nebo tam byl Bogy včas. Minimálně ve dvou situacích šel míč trochu za něj, pozici měl ztíženou. Pro mě je podstatné, že je aktivní, že v konkurenčním prostředí dobře pracuje. Je výborně nastavený, i proto dostal šanci. Je gólový hráč, vstřelil čtvrtý gól v pěti zápasech, což je solidní vizitka. Máme připravené tři útočníky, výběr je značný.“

