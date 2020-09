Čermák na Brno umí: Šance na hattrick byly. Je jedno, s kým nastoupím

Při posledním setkání svalil Zbrojovku třemi kousky. Stejného soupeře načal Aleš Čermák i v nedělli. Ve druhé minutě zakončil parádní souhru středové formace a… „Říkal jsem si, že by to proti Brnu zase mohlo vyjít,“ smál se po vítězství 4:1. Nevyšlo. Pětadvacetiletý záložník zůstal na jedné trefě. „Ale šance jsem měl. Ve druhé půli jsem tam měl nebezpečnou střelu, pak další za vápnem. Minimálně na druhou branku to bylo,“ litoval.

Máte za sebou další hladké vítězství. Byla to taková pohoda i na trávníku?

„Chytili jsme začátek, bylo super, že jsme dali hned branku a skoro celý zápas jsme měli pod kontrolou. Jen škoda, že jsme nedali víc gólů. Příležitosti jsme na to měli.“

Do středové formace se vrátil Pavel Bucha. Souhlasíte s tím, že vám to v tradičním jarním složení výtečně klapalo?

„Ano, hodnotím to jenom pozitivně. Jsme na sebe zvyklí, už jsme spolu něco odehráli. Kdyby ale nastoupil kdokoliv z naší středové řady, budeme si rozumět.“

Mění spolupráci, případně vaše úkoly, pokud je ve středové formaci Miroslav Káčer?

„Ne, pro mě se nic nemění. Všechno zůstává stejné. Každý z kluků je typologicky trochu jiný, ale oba jsou velice kvalitní. Nechci spekulovat, zda se mi s někým hraje lépe. Do naší středovky máme spoustu kvalitních kluků. Je pomalu jedno, kdo nastoupí.“

V posledním vzájemném zápase jste Brnu vstřelil hattrick, neříkal jste si, že by to po brance z druhé minuty mohlo zase vyjít?

„A víte, že jo. Měl jsem sebevědomí, navíc jsem se trefil hned zkraje, což se mi za celou kariéru nikdy nepovedlo. Šance na hattrick jsem měl. Ve druhé půli jsem tam měl nebezpečnou střelu, pak další za vápnem. Minimálně na druhou branku to bylo.“

Těší vás, že před zápasem s Beer Ševou jste sehráli snadné utkání, a pošetřili síly?

„Samozřejmě, je to fajn. Brzký gól všemu napomohl, soupeř musel hrát trochu otevřeněji, nemohl úplně zalézt a nám se hrálo lépe. Jen musíme zlepšit produktivitu. Připravili jsme si spoustu předfinálních fází, ale bohužel jsme nedali víc branek.“

Během jarní části trenér Guľa říkal, že vám určil gólové cíle. Kolik branek musíte vstřelit v aktuálním ročníku, aby byl kouč spokojený?

„Je to jednoduchý, gólů chci dát, co nejvíc. Branky chci střílet v každém utkání, má zatím dvě, tak uvidíme, jak to skončí na konci sezony.“

Třeba třetí přidáte v Izraeli…

„Bude to jiné utkání než dnes. Nicméně jsme skvěle naladění, od pondělí se vrháme do přípravy a uvidíme, jak to ve čtvrtek dopadne.“

