Kotal: Zápas se mi nelíbil, byli jsme statičtí. Střídání Hložka? Vynucené

Máte pátou výhru z pátého utkání, je to tedy ideální start do ligy?

„Z pohledu, že máme pátou výhru, je to hezké. Ale fotbal se mi moc nelíbil, hráli jsme staticky, tím jsme soupeři dávali příležitost, aby nás dohrával. Tři body jsou důležité. V Příbrami to nikdo nebude mít jednoduché, protože hraje důrazně, ale náš výkon se musí zlepšit.“

Čím si tu statickou hru vysvětlujete?

„Chtěli jsme si vytvářet při rozehrávce přečíslení, to se nám nedařilo. Dostávali jsme míče na stojící hráče, kteří se pak dostávali pod tlak bránících soupeřů. Místo abychom si vytvořili rychlou kombinací přečíslení v křídelním prostoru. Máme na čem pracovat.“

Poprvé v sezoně jste nastoupili v rozestavení se čtyřmi obránci. Jak jste s touto variantou byl spokojený?

„Dostali jsme zbytečný gól, ta situace se určitě dala vyřešit jiným způsobem. Jinak myslím, že obrana pracovala dobře, ale měli jsme problémy se zakládáním útoků. Je při nich důležité postavení hráčů, to jsme neměli ideální.“

Ladislav Krejčí starší zaznamenal gól a asistenci, blíží se po zranění z vašeho pohledu ke svému výkonnostnímu standardu?

„Všichni produktivní hráči jsou důležití. Potřebujete čísla, asistence a góly, proto jsme Láďu dělali. Je to zkušený hráč a pomůže nám.“

Už po padesáti minutách hry jste stáhl ze hry Adama Hložka. Bylo to vynucené střídání?

„Bylo to vynucené. Už na začátku utkání dostal ránu na kotník. To byl jeden šrám a pak měl další šrám na koleni. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli ho stáhnout, aby byl k dispozici na další utkání.“

