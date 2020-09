Krejčí starší slavil první gól po návratu: Pět výher? Nic to neznamená

Měl to být snadný úkol, odškrtnutí páté vítězné fajfky na startu ligy. Fotbalisté Sparty se ale v Příbrami na vítězství 3:1 nadřeli. To uznal i Ladislav Krejčí starší, který hrál v utkání klíčovou roli. Poprvé nastoupil od začátku na levé straně hřiště a blýskl se asistencí na trefu Lukáše Juliše, ale i vítězným gólem, který dal netradičně hlavou.

Výsledkově to vypadá jako relativně jasné utkání (3:1). Nicméně šlo o tvrdé, hodně soubojové střetnutí. Jak moc náročné to pro vás bylo?

„Obrovsky. Příbram na nás byla výborně připravená, dobře nás presovala. Bylo složité se tam dostávat, ale výsledkově jsme to zvládli, to se cení. Měli jsme to těžké, ale i takové zápasy jsou. Jsem rád, že je dokážeme zatím zvládat a vítězíme.“

Herně to ale nebylo ideální, souhlasíte?

„Jednoznačně. Bylo to takové celkově upracované, neměli jsme ideální pohyb.“

V lize jste nastoupil do tří zápasů, v Karviné asistence na gól Libora Kozáka, proti Zlínu na vás byl odpískána penalta, která předcházela následnému vlastnímu gólu, teď v Příbrami gól a přihrávka na trefu Lukáše Juliše. Berete to jako ideální návrat?

„Jsem hlavně rád, že jsme opět vyhráli. Ale těší mě i to, že týmu pomůžu gólem či asistencí.“

Svou první trefu po návratu jste dal netradičně hlavou.

„Nepřemýšlel jsem o tom, čím to bude. Hlavně jsem si přál, aby to přišlo co nejdřív. Jsem za to určitě rád.“

V předchozích dvou zápasech jste hrál zprava, tentokrát ale „na své“ levé straně. Cítil jste se na ní lépe?

„Nemám problém s tím hrát kdekoliv. Kam mě trenér postaví, tam se budu snažit odvést co nejlepší výkon.“

Sezonu jste odstartovali sérii pěti výher v pěti zápasech…

„Začátek je to skvělý, ideální. Máme před sebou ale spoustu práce, zatím to nic neznamená,"

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 28. Vávra Hosté: 23. Juliš, 45. Ladislav Krejčí st., 69. Ladislav Krejčí ml. Sestavy Domácí: Kočí – Nový, Tregler, Kleščík, Cmiljanović – T. Pilík (73. Belej), Soldát (85. Budínský), Folprecht, Jan Rezek (C), Vávra (73. Boakye) – Pinc (66. Hájek). Hosté: Heča – Sáček, Plechatý, Čelůstka, Matěj Hanousek – Moberg Karlsson (62. Polidar), Dočkal (C), Ladislav Krejčí ml., Ladislav Krejčí st. – Juliš (81. Kozák), Hložek (50. Trávník). Náhradníci Domácí: Šiman, Vilotić, Boakye, Hájek, Kolář, Budínský, Belej Hosté: Nita, Fortelný, Souček, Lischka, Kozák, Polidar, Trávník Karty Domácí: Pinc, Jan Rezek Rozhodčí Zelinka – Paták, Hájek Stadion Na Litavce, Příbram

