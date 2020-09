Záhada. Čvančara se prý přiznal k faulu. Ale sám o tom nechce slyšet

Potlesk pro jabloneckého Tomáše Čvančaru. Přiznal se k faulu a pomohl odvolat gól v duelu proti Opavě (4:1). Tak to tvrdí rozhodčí Karel Hrubeš a potvrzuje to i opavský kapitán Jan Žídek. Ovšem jablonecký klub gesto fair play odmítá.

Stav 2:1, takže pořád je o co hrát, a Jablonec dává třetí gól. Ivan Schranz na levém křídle, dlouho volný a nenapadán, posílá zpětnou přihrávku na Jakuba Považance, který uklízí balon k tyči. Opavští se zlobí. To z toho důvodu, že Schranz měl podle nich proto tolik místa, že Tomáš Čvančara předtím fauloval mimo hlavní dění Didibu – a ten nemohl v příslušném prostoru bránit. Mimochodem, ta zloba je oprávněná.

Také sudí Hrubeš ví, že na tom něco je. Střetu Čvančary s Didibou si všiml, a proto žádá VAR, aby se na akci podíval. „Viděl jsem to totiž jenom periferně, zaměřoval jsem se na hlavní akci,“ říká pro Sport.

Jablonec - Opava: Považancův gól neplatil, předtím fauloval Čvančara Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Ještě než VAR Jan Petřík hlavnímu sdělí svůj názor, k Hrubešovi přichází Čvančara. Co se dělo poté, to už má více verzí.

„Přišel za mnou hráč Čvančara a přiznal se, že soupeře fauloval. Také jsem mu za to po zápase poděkoval,“ říká Hrubeš.

V Jablonci to vidí trochu odlišně. „S Tomášem jsem se o té situaci bavil. Není si vědom, že by fauloval, a jediné, co rozhodčímu v té situaci řekl, že o něj soupeř nejspíš zakopl. Sledoval míč a běžel k bráně, soupeře nesledoval,” nastínil hráčovu verzi klubový ředitel komunikace Martin Bergman.

To Karel Hrubeš odmítá. „Je to přesně tak, jak říkám. Zeptejte se Jana Žídka, opavského kapitána. Byl u toho.“

Zeptali jsme se. „Měli útok, a když Čvančara běžel kolem Didiby, zezadu ho podkopl. Možná neúmyslně, ale byl to jasný faul. Oni pak dali gól a my jsme reklamovali, že mu předcházel faul. Čvančara přišel za rozhodčím a řekl, že by asi branka neměla být uznána, protože fauloval. Jasně jsem to slyšel a ještě jsem mu poděkoval. VAR nedovolený zákrok potvrdil.“

Video skutečně hlavnímu sdělilo, že gólu předcházel faul, a doporučilo přezkum u monitoru. To Hrubeš neučinil a branku ihned neuznal. „Správně bych se měl jít podívat na monitor, ale vzhledem k okolnostem, především hráčově přiznání, jsem v rámci urychlení hry rozhodl rovnou,“ vysvětlil sudí.

Takže shrnuto: Dva chválí třetího za gesto fair play, ten ho odmítá.

Situace předcházející neuznané brance Jakuba Považance v zápase Jablonce s Opavou, na snímku sudí Karel Hrubeš (vlevo) a Jan Žídek (v popředí) s Tomášem Čvančarou (vpravo)







6 zobrazit galerii

Jablonec - Opava: Považancovu střelu přizvedl Harazim, Fendrich neměl šanci, 4:1

Jablonec - Opava: Po svižné souhře Slezanů doklepl míč do sítě Bartosz Pikul, 2:1

Jablonec - Opava: Považancův gól neplatil, předtím fauloval Čvančara Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné