Třesk v sestavách neustál jen Liberec. Hrát v plné palbě nešlo, ví Hoftych

Poslední zápas v předkolech. Buď úspěch a miliony, nebo jen smutné oči. Trojice českých vyslanců v evropských pohárech se chystá bez většího přehánění na „utkání podzimu“. Slavia hraje ve středu v Dánsku proti tamnímu šampionovi Midtjyllandu o postup do Ligy mistrů, první duel v Praze skončil bez branek. Pokud červenobílí vypadnou, zahrají si na podzim alespoň v základní skupině Evropské ligy. Do ní se budou chtít ve čtvrtek procpat Plzeň, která hraje v Izraeli s Beer Ševou, a Liberec, jenž přivítá kyperský APOEL Nikósie. Jak se jim vedlo o víkendu?

Slavia přehrála Slovácko 3:0. Čekalo se, že její trenér Jindřich Trpišovský totálně zatřese se sestavou. A to se také stalo, v základní jedenáctce oproti předchozímu utkání s Midtjyllandem zůstali jen brankář Ondřej Kolář a obránce David Zima. Zcela netradičně poskládaný tým, navíc v neobvyklém rozestavení 3 – 5 – 2, se uklidnil rychlou brankou a i přes potíže v defenzivě ve druhém poločase velmi solidně obstál.

„I kvůli odvetě jsme chtěli vidět ne tolik vytížené hráče v takhle těžkém zápase, někteří se ukázali dobře. Například Oscar se předvedl ve slušné formě, je sžitý s týmem a nevadí mu naskočit po delší době. Troufnu si říct, že třeba jemu by mohl zápas v Dánsku vyhovovat,“ podotkl Trpišovský.

Prohlédněte si v GALERII, jak se proměnily sestavy trojice klubů, která bude v týdnu bojovat v evropských pohárech:

Nelze však předpokládat, že by nějak výrazně měnil své plány do odvety proti Midtjyllandu. Mohl by uvažovat nad zařazením stopera Ondřeje Kúdely, který se proti Slovácku dvakrát trefil. Ovšem to by musel vyndat ze sestavy Zimu nebo Davida Hovorku, ale proti silovému dánskému soupeři se hodí jejich fyzické dispozice. Zmíněnému Oscarovi by do jedenáctky pomohlo hlavně to, pokud by někdo z prvního utkání nebyl stoprocentně fit.

Plzeňský stratég Adrian Guľa vyměnil po duelu se Sönderjyske ve třetím předkole Evropské ligy v sestavě šest hráčů. Viktoria si s Brnem, které se zatím po návratu do ligy trápí, pohrála a přesvědčivě zvítězila 4:1. Možný otazník pro zápas s Beer Ševou? Návrat záložníka Pavla Buchy do základní jedenáctky, na podzim hrává ve středové trojici místo něj Miroslav Káčer. Bucha nahrál proti Brnu na dva góly, celkově dobře pracoval.

Guľa zhodnotil jeho výkon obecně. „Je to dobré, ukazuje to na vyváženost a sílu mužstva. Je to super. Stále se bavíme o tom, že je covidová situace, a i proto je mimořádně důležité, aby byl každý jedinec připravený. Hráči to ukázali, můžeme se v taktické přípravě na soupeře opřít o odlišné typologie jednotlivých hráčů,“ přemítal plzeňský kouč.

Liberec dopadl nejhůře. Po divoké cestě do Rumunska, kde vyřadil koronavirem zmítaný celek FCSB, protočil trenér Slovanu Pavel Hoftych sestavu na sedmi místech, změny byly znát. Severočeši padli v Ďolíčku s nováčkem z Pardubic 0:3. „Museli jsme k tomu přistoupit, protože režim bychom v plné palbě nezvládli,“ upozornil Hoftych.

„Pro hráče, kteří nejsou v zápasovém režimu, to bylo hodně těžké, nebudu je za to kritizovat. Představu, že v novém složení zvládneme ligu i evropskou kvalifikaci, mohl mít jen blázen, já jsem si to rozhodně nemyslel. Jsem rád, že mužstvo doteď vybojovalo sedm bodů a že jsme se dostali do play off Evropské ligy s mužstvem, které je prakticky nové, takže je logické, že nám každý zápas nebude vycházet,“ byl smířlivý Hoftych. Ve čtvrtek sáhne nejspíš zase po prověřené jedenáctce.

SESTŘIH: Slavia - Slovácko 3:0. Krutý výsledek pro hosty, vynikající duel rozhodl Kúdela

SESTŘIH: Pardubice - Liberec 3:0. Nováček přehrál Slovan a má na kontě už sedm bodů