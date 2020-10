VIDEO: Slovácko – Pardubice 0:1. Výhru vystřelil v nastavení Surzyn

Slovácko doma nevyhrálo popáté za sebou. Naopak nováček dal venku první gól v sezoně a ten mu vynesl první vítězství na soupeřově hřišti. Stačila mu k tomu jediná střela na branku.

Úvodní minuty patřily domácímu týmu, ale mírná převaha nevedla k žádné střelecké příležitosti. Tu si naopak vypracovaly Pardubice a Brazilec Cadu v 9. minutě vystřelil těsně vedle Nemravovy branky.

Tato akce jako by setřásla ostych nováčka ze hry směrem dopředu. Pardubičtí hráči začali lépe kombinovat, dařila se jim hra na jeden dotyk. Do náznaku další šance se dostal opět Cadu, ale důrazný Kalabiška jej do zakončení nepustil.

Slovácko se do blízkosti Boháčovy branky dostávalo jen sporadicky. V 21. minutě prodloužil Cicilia nákop na Sadílka, ale obrana Východočechů si s tím bez potíží poradila. Tato akce charakterizovala bezradnost v ofenzivě Slovácka, z níž se domácí celek vymanil až v posledních minutách první půle. Nebezpečně střílel Kadlec, blízko ke gólu byl Cicilia a v nastaveném čase i Hofmann, jehož hlavičku bravurně vytáhl Boháč.

I do druhé půle vstoupilo Slovácko aktivně. V 51. minutě vyslal Kohút do brejku Navrátila, který sice obešel Boháče, ale dostal se mimo střelecký úhel a nestihl zakončit.

Rostoucí nápor domácích zbrzdila 67. minuta, kdy Kalabiška na hranici pardubické šestnáctky fauloval jednoho z obránců. Nejprve dostal žlutou kartu, ale po zásahu videorozhodčího změnil sudí verdikt na červenou. Za protesty byl z domácí lavičky vykázán manažer Šumulikoski.

Nevýhoda jednoho muže ale nebyla na Slovácku nijak znát, stále drželo taktovku duelu ve svých rukou. V 78. minutě přistrčil Petržela míč do šestnáctky Hellebrandovi, ale Boháč vyběhl a šanci mu zmařil.

Pasivní hosté se dostali na dostřel až v samém závěru, ale vyneslo jim to tříbodový zisk. Ve vápně se po Slámově kolmici dostal k míči obránce Surzyn a střelou pod břevno zajistil svému týmu vítězství.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 90+4. Surzyn Sestavy Domácí: Nemrava – Reinberk, Mich. Kadlec, S. Hofmann (C), Kalabiška – M. Petržela (84. Kliment), Kohút (74. V. Daníček), Navrátil, Havlík – Sadílek (46. Hellebrand) – Cicilia. Hosté: Boháč – Prosek, Šejvl, Toml, Surzyn – Cadu (71. Sláma), Solil, Jeřábek (C), Hlavatý (90. F. Čihák), Pfeifer (83. Petráň) – P. Černý (71. Ewerton). Náhradníci Domácí: Mareček, Kliment, Hellebrand, Rezek, Kubala, Daníček, Bajza Hosté: Čelůstka, Sláma, Čihák, Petráň, Huf, Ewerton, Letáček Karty Domácí: Kalabiška (č), S. Hofmann Hosté: Surzyn Rozhodčí Hocek – Nádvorník, Dobrovolný Stadion Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty, Uherské Hradiště Návštěva 1980 diváků

Klíčové momenty utkání:

