Svědík o červené kartě: Pokud byla, je to Kalabiškova absolutní stupidita

Ani bod by ho nepotěšil. Porazit Pardubice, to vnímal Martin Svědík jako povinnost. Jenže Slovácko domácí duel s nováčkem zpackalo. Nechalo si vyloučit Jana Kalabišku, zahodilo pár slušných šancí a v 94. minutě inkasovalo krutý direkt od Michala Surzyna. Porážku 0:1 kouč po jediné přímé střele protivníka těžko kousal. „Jsem hodně rozzlobený,“ přiznal Svědík.

Co na to říkáte?

„Prvních pětatřicet minut bylo velmi špatných. Neběhali jsme, neměli jsme odražené balony, nepřihráli jsme si. Náš záměr se nezdařil. Do druhého poločasu jsme vstoupili aktivně, dobře. Trošku se to zlepšilo příchodem Hellebranda. Měli jsme nějaké závěry, jednu šanci. Pak bohužel přišla nedisciplinovanost Kalabišky.“

Byl to faul na červenou?

„Neviděl jsem to. Nemůžu to posoudit. Pokud to bylo na červenou, je to jeho absolutní stupidita… Ale i v deseti jsme byli lepší. V závěru jsme se chovali netakticky. Kliment ztratí balon a následuje tolik chyb… Na to, že je 94. minuta, chováme se, jako že se nemůže nic stát.“

A stalo se.

„Pardubice nás vyškolily v produktivitě. Jednou vystřelily na bránu a daly gól. My si musíme uvědomit, že nesmíme mít doma takové výpadky jako v prvním poločase. Za gólem si musíme jít daleko důrazněji a kvalitněji. Jsem hodně rozzlobený na svůj tým a zklamaný z některých výkonů.“

Proč nedostává větší prostor útočník Jan Kliment?

„Protože hraje Cicilia, a slušně. Spolu hrát nemůžou. Nechápou zatím, že v systému 4-4-2 musí jeden z nich bránit. Kliment musí čekat na šanci.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 90+4. Surzyn Sestavy Domácí: Nemrava – Reinberk, Mich. Kadlec, S. Hofmann (C), Kalabiška – M. Petržela (84. Kliment), Kohút (74. V. Daníček), Navrátil, Havlík – Sadílek (46. Hellebrand) – Cicilia. Hosté: Boháč – Prosek, Šejvl, Toml, Surzyn – Cadu (71. Sláma), Solil, Jeřábek (C), Hlavatý (90. F. Čihák), Pfeifer (83. Petráň) – P. Černý (71. Ewerton). Náhradníci Domácí: Mareček, Kliment, Hellebrand, Rezek, Kubala, Daníček, Bajza Hosté: Čelůstka, Sláma, Čihák, Petráň, Huf, Ewerton, Letáček Karty Domácí: Kalabiška (č), S. Hofmann Hosté: Surzyn Rozhodčí Hocek – Nádvorník, Dobrovolný Stadion Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty, Uherské Hradiště Návštěva 1980 diváků

