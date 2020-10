Rada: V první půli jsme měli více respektu. Spartu držel Heča a štěstí

Na Spartě se Jablonci příliš nedaří, počtvrté v řadě odjíždíte bez bodů. Jak jste utkání viděl?

„Po zápase jsem zklamaný, že jsme neuhráli alespoň remízu. Utkání se odvíjelo od první branky, kdy jsme špatně zpracovali míč a dostali tím domácí do vedení. Potom znovu, z druhé strany, kdy jsme nedostoupili hráče, a přišel druhý trest. Do pětadvacáté minuty jsme ale Spartu do větších šancí nepustili.“

Poločasy byly z vaší strany hodně rozdílné. Čím to?

„V prvním poločase jsme měli trochu více respektu. Nechci říkat, že bychom propadli. Sparta nás v úvodní půlhodině pod tlak nedostala. Pak nám ale dala dvě branky, které jsme měli vyřešit, byli jsme tam v dostatečném počtu lidí. Mrzí mě hlavně, že jsme dostali druhou branku, která byla úplně zbytečná.“

S čím jste vstupovali za stavu 0:2 do druhého poločasu?

„S tím, že se hráči musejí přizpůsobit hře, být aktivnější, více napadat. S tím, že nemáme co ztratit, že můžeme dát kontaktní gól a pokusit se o zázrak. Gól jsme dali, byli jsme aktivní, vzadu jsme hráli větší rozehrávku. Jsem rád, že jsme si ověřili, že tudy vede cesta.“

Nakonec nechybělo moc k tomu, abyste i vyrovnali.

„Po našem gólu jsme měli z mého pohledu mnoho šancí – na to, že se hrálo na Spartě. Štěstí i zákroky Heči ale udržely domácí ve vedení. Byly tam tři velké příležitosti, hlavně ta Štěpánkova, který hlavičkoval mimo. Na druhou stranu i domácí měli v závěru situaci, kdy mohli zazlobit, naštěstí to jen prolétlo před brankou.“

Přes prohru tedy panuje s výkonem spokojenost?

„S ohledem na poslední zápasy tady (na Spartě) jsme hráli asi nejodvážnější fotbal. Bohužel jsme ze závěrečného tlaku nic nevytěžili. Domácím jsme ale byli hodně důstojným soupeřem. Bylo vidět, že naše výkonnost není špatná. Máme deset bodů, jedeme dál. Musíme navázat na výkon z druhého poločasu.“

