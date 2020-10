Z vymodlené posily persona non grata. Železník není téma, přiznal Kováč

„Někteří jednotlivci podali průměrné až podprůměrné výkony. Na konci nám to tam hořelo... A taky absolutně nepochopím, jak můžeme hrát zónovou obranu, když je standardka od rohového praporku. To se má bránit jeden na jednoho a my z toho inkasujeme. Vyřešíme si to interně,“ řekl.

SFC na hrotu vsadil na dvě věže, Václava Juřenu a Reného Dediče, ale tah v prvním poločase vůbec nevycházel. Juřena spálil dvě tutovky, balon ho neposlouchal. Poločasové stažení bylo logickou volbou. „Pomohlo nám pak střídání Pikula,“ uznal Kováč.

Nebojácný Polák byl mnohem platnější, spolupráce s vysokým Dedičem najednou fungovala. Do duelu dobře vstoupil i další žolík Bojan Dordič.

Sečteno: domácí protočili čtyři útočníky, a jelikož tam může nastupovat i Lukáš Holík, je jasné, že pozice třicátníka Lukáše Železníka je momentálně hodně složitá.

„Není to pro nás vůbec téma, hledá si angažmá,“ prozradil Kováč na rovinu.

Železník přitom do Opavy přicházel za trenéra Jiřího Balcárka a sportovního manažera Aloise Grussmanna v lednu jako velká posila ze Zlína, dostal na tamní poměry opravdu lukrativní smlouvu na dva a půl roku.

Nyní není na oficiálních stránkách zmíněn ani na soupisce áčka, ani béčka.

Podle informací iSport.cz mohl bývalý hráč Slavie či Mladé Boleslavi, který naposledy v lize nastoupil v červnu, odejít například do Prostějova, Blanska, Třince, Zlatých Moravců či druholigového klubu na Kypru, ale zatím zůstává na opavské tribuně. Tak jako v sobotu po boku zraněného Josefa Hnaníčka.

Čas na případný přestup má Železník do pondělní půlnoci, stejně jako Opava na posily. „Intenzivně na nich pracujeme. Věřím, že něco dopadne,“ uvedl energický čtyřicátník.

SESTŘIH: Opava - Teplice 2:1. V bitvě plné šancí uspěli Slezané Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.