Naštvaný Ondrášek: Kdybych dal na 3:1... Tutovka, ale balon mi sjel po šišce

Za stavu 2:1 měl na hlavě další branku. Kdyby proměnil, Plzeň by zřejmě dvoubrankové vedení pohlídala. Jenže Zdeněk Ondrášek poslal míč vedle a Olomouc pár minut poté srovnala na konečných 2:2. „Míč mi sjel po šišce a šlo to vedle… Pro mě je to klíčový moment zápasu,“ drbal si hlavu útočník. V zápase vstřelil vyrovnávací branku na 1:1, zařídil pokutový kop, přesto to k vítězství nevedlo.

V Olomouci jste remizovali. Bolí ztráta?

„Je to stoprocentní zklamání. Jeli jsme sem vyhrát, hlavně po čtvrtku, na který jsme chtěli okamžitě zapomenout.“

Trenér Adrian Guľa mluvil o nedostatečném výkonu celého mužstva.

„Kdybych trefil gól na 3:1…“

Olomouc - Plzeň: Ondrášek hlavou těsně minul cíl

Byl to klíčový moment?

„Po zápase můžeme říct, že asi jo, ale my jsme dneska Olomouci darovali šance. Při prvním gólu jsme zaspali u rohu, pak jsme výsledek otočili, vzhledem k naší kvalitě jsme zápas měli mít pod kontrolou, namísto toho soupeře pustíme zbytečně do brejku. A to Hrušoun (Aleš Hruška) chytil ještě nějaké další branky. Je to další velké zklamání. Máme před sebou reprepauzu, musíme si vyčistit hlavy, makat a připravit se na Spartu.“

Je pozitivním momentem aspoň rychlá akce Joela Kayamby, z které jste vyrovnával na 1:1?

„Kaji je rychlej, pořád mu říkám, ať chodí za obránce, protože jeho chytit je pro většinu hráčů v naší lize nemožný. Centr to byl krásnej, musel jsem jen trefit bránu. Tu jsem trefil. Potom mi dal úplně neuvěřitelný balon Ba Loua, dokonce přes Hubňu (Hubníka), byla to stoprocentní tutovka. Míč mi ale sjel po šišce a šlo to vedle… Pro mě je to klíčový moment zápasu.“

Těžko se to kouše?

„Je to tak, ale teď už s tím nic neuděláme. Chtěli jsme vyhrát v Izraeli i v Olomouci. A nemáme z toho skoro nic. Musíme si vyčistit hlavy, pořádně popracovat a připravit se na další zápasy.“