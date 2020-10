Kozel: Nejlepší výkon pod mým vedením. Penalta být neměla

Utkání rozhodla situace, před kterou jste měli kopat roh. Co na to říkáte?

„Co na to mám říkat? To je fakt.“

Dalo se pak inkasovanému gólu ještě nějak zabránit Situace pak vypadala docela riskantně jeden na jeden na jednoho.

„Bylo vidět, že většina hráčů tam automaticky počítala s tím, že budeme kopat roh. Kolář využil našeho chvilkového nesoustředění do defenzivy a okamžitě založil akci dlouhým výkopem. Stopeři byli po standardce u soupeřovy šestnáctky, z toho vznikla tahle situace jeden na jednoho. Ale já si hlavně myslím, že hlavně tahle situace neměla vzniknout. Proto mám pro reakci našich hráčů, kteří byli o rohu přesvědčeni, pochopení. Viděl jsem to na videu, měli jsme kopat roh.“

Byl to jeden z nejlepších výkonů pod vaším vedením?

„Myslím, že určitě. Už s Pardubicemi měl zápas kvalitu, oni ukazují svou kvalitu a my jsme je o třídu přehráli. Víme, že Slavia měla po těžkém středečním zápase, možná nebyla úplně tak koncentrovaná, ale my jsme si pro to šli. Akorát můžu být zklamaný z toho, že nejsme schopni naši kvalitu zhodnotit góly. První poločas byl na šance tak 4:1 nebo 5:1, pak už to bylo vyrovnanější, ale kromě tyčky a penalty Slavia jinou šanci už taky neměla. Zato my tam byli Svozilem a Pokorným v situacích, které prostě musíme dát. Pak teprve bude náš výkon zhodnocený.“

Slavii jste přehrávali, jak moc ve vašich taktických přípravách zaznívaly věci ohledně jejich aktuálního horšího psychického rozpoložení atd.?

„Samozřejmě jsme to zmiňovali, protože vím, že tohle přeorientování po pohárech na ligu není vůbec lehké. Ale bylo pro nás důležité soustředit se na sebe, z tohoto pohledu to hráči splnili. Akorát ta odměna kvůli horší efektivitě tam bohužel nebyla.“

Překvapil jste sestavou s Kaločem a Tijanim, proč jste se tak rozhodl? Kvůli výšce?

„Ne, Kaločem jsme chtěli zahustit střed a mít ho trochu defenzivnější, protože Slavia tam rotuje v hodně hráčích. Kali vypadal dobře a my jsme měli v předchozích zápasech v tomto prostoru problém, dostali jsme z něj dvě branky a dvě venkovní utkání kvůli tomu prohráli. A Tijani se nám líbil v tréninku i v Teplicích, chtěli jsme mít i variantu dlouhého míče, kterým bychom si pomohli. Čekali jsme, že nás Slavia bude presovat. Oba odehráli velmi dobré utkání.“

Jak hodnotíte pět bodů za šest kol?

„Jako málo. Pět bodů je skoro někde na spodní pozici tabulky. Některé zápasy jsme neodehráli dobře, ale snažíme se pracovat. Dnes to byl výkon, na kterém se dá stavět. Věřím, že pokud to dokážeme opakovat, body přijdou.“

V pondělí končí přestupní termín, dá se čekat nějaké zúžení kádru?

„Nechtěl bych to komentovat, ještě jeden den může přinést nějakou změnu. Uvidíme, co to přinese.“

