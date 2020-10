iSport podcast: Má ještě Guľa důvěru Plzně? Měl by klub změnit filozofii?

V novém díle iSport podcastu se podíváme i hlouběji do problémů na západě Čech. Stačí plzeňský kádr na evropskou úroveň a co by se mělo v mužstvu změnit? V tomto ohledu je otázka, nakolik si Plzeň může dovolit nejlepší hráče z české ligy a navíc rychlostní typy, když stejnou kategorii hráčů vyhlíží taky Slavia. Měla by Viktoria změnit filozofii stavby kádru a přestupů? A bude muset po druhém nepostupu do Evropy v řadě přiškrtit rozpočet? Kdo by mohl odejít a může Plzni na druhé straně pomoci absence v pohárové Evropě do ligy?

Nejen o tom všem, ale třeba taky o vynikající výsledkové fazoně pražské Sparty a zdali forma Letenských není matoucí, diskutují redaktoři deníku Sport a iSport.cz Adam Procházka a Radek Špryňar. Moderuje Martin Vait.

Všechny díly iSport podcastu najdete na iSport.cz/podcasty a ve všech podcastových aplikacích včetně Apple Podcasts nebo Spotify, jako i na YouTube kanále deníku Sport.

0:00 Proč se Plzeň trápí a nezvládla postoupit do Evropské ligy a ztratila s Olomoucí?

9:14 Má ještě Guľa důvěru vedení? Proč nezvládá velké zápasy?

22:19 Bude muset Plzeň škrtat v rozpočtu? Má změnit filozofii stavby kádru a přestupů?

33:40 Může Sparta porazit kohokoliv v lize, nebo je její forma zase matoucí?