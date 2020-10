Poslední Zbrojovka podržela kouče Machálka. Zranění Reitera není vážné

Šest kol, jediný bod, sedmnáct inkasovaných branek a poslední místo v tabulce. Mizerný start Zbrojovky do sezony však kouč Miloslav Machálek (57) neodskáče. Vedení klubu po poslední porážce s Karvinou (0:2) vůbec neuvažovalo o jeho odvolání z funkce. „Neřešíme to, není to téma,“ potvrdil v pondělí Tomáš Požár, sportovní manažer. Machálek povede mužstvo i ve středečním pohárovém duelu s Jihlavou a po reprezentační pauze v Jablonci.

V Brně si hlavně přejí, ať se dají do kupy marodi a zvýší se konkurence v kádru. Šílené množství absencí má vliv na výkony i výsledky, to je zjevné. V každém utkání chybělo minimálně pět borců, občas celá jedenáctka. „Spočítali jsme, že proti Karviné jsme měli na hřišti jen tři hráče, kteří za poslední tři týdny absolvovali všechny tréninky. Tým už neměl kde brát. Za této situace se nemůžeme bavit o optimální formě,“ uvedl Požár. „Někdy taháme hráče z postele, aby další den hráli,“ dodal s malou nadsázkou.

Jedna dobrá zpráva: Zranění Rudolfa Reitera není vážné. Záložník v sobotu odstoupil se svalovým problémem, ovšem vyšetření vyloučilo větší problém. „Sval by neměl být narušený, akorát má Ruda oteklý kotník. V tuto chvíli to vypadá, že by za pár dnů měl být v pořádku,“ oddechl si manažer.

Reiter po svém příchodu z Baníku ukázal, že by mohl Zbrojovce výrazně pomoct. „Trenér má rád dynamické typy, a tím on je. Rudu znám od žáčků, je to zajímavý ligový hráč,“ podotkl Požár. Po přestávce už by měla být většina absentérů fit, s výjimkou dlouhodobě zraněných Kryštůfka a Kotuly. „Potřebujeme hráče dostat do pracovního stavu, být kompaktní a kompletní. Doteď byla na marodce obrovská fluktuace,“ připomněl. „Když budeme pohromadě, budeme konkurenceschopní,“ věřil.

Počítá se i s návratem kapitána Pavla Dreksy, který si těsně před začátkem soutěže poranil patu. Zkušený stoper chybí snad nejvíc ze všech. „Měl by se už normálně zapojit,“ informoval manažer.