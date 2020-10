Tvrdík: Rozpočet Slavie klesne o 35 procent. Condeho i Baha dál sledujeme

V roli šéfa Slavie zažil čtvrtý pokus o proniknutí do Ligy mistrů, třetí neúspěšný. Tentokrát musel Jaroslav Tvrdík vstřebat vyřazení dánským Midtjyllandem, na jehož hřišti držela Slavia dlouho postupový výsledek. Ale nakonec padla 1:4 a musí se spokojit pouze s Evropskou ligou.

„Vyřazení bylo samozřejmě extrémně kruté, posledních patnáct minut si budu pamatovat do konce života. Navždy mě bude mrzet, že jsme měli na to postoupit, v tomto kontextu lítost je velká,“ přiznal Tvrdík ve fanouškovském podcastu webu slavistickenoviny.cz. „Ale nepostup do Ligy mistrů pro nás není z finančního hlediska žádná zásadní tragédie. Rozdíl je asi osm milionů eur, což je v dnešní době obrovská suma, ale pro klubové finance to není nic, co by je rozvrátilo a slávisté se museli bát o budoucnost svého klubu,“ dodal.

Skutečné existenční hrozby jsou podle Tvrdíka dvě jiné věci – zhoršující se národní klubový koeficient a pandemie COVID 19, která nebere konce.

„Koeficient lidé bagatelizují, říkají, ať radši Sparta nebo Plzeň vypadnou, ale těm přesně nedochází, co koeficient znamená. V této chvíli dvacáté místo znamená jeden klub do druhého předkola Ligy mistrů, žádný klub do základní skupiny Evropské ligy a tři do nové Evropské konferenční ligy. Je potřeba si uvědomit ten finanční rozdíl. Za Ligu mistrů je to patnáct milionů eur, za Evropskou ligu tři a za EKL to bude tak jeden milion eur, což se bude rovnat pokrytí nákladů na účast v soutěži. Tento sešup z dvanáctého na dvacáté místo je pro budoucnost financí Slavie mnohem větší problém než letošní vyřazení z Ligy mistrů. Jestli Slavia, Sparta a Liberec neudělají zásadní výsledek v Evropské lize a jestli koeficient nepřiblížíme patnáctému místu, bude plánovat finance extrémně těžké,“ upozornil Tvrdík.

Opatření proti pandemii COVID 19 zase kluby nutí do vysokých výdajů, proti kterým při zavřených tribunách nemají téměř žádné zisky.

„V loňském roce jsme měli příjmy ze vstupného 120 milionů korun. Letos si koupilo permanentku 9,5 tisíc fanoušků, i když věděli, že třeba na fotbal nebudou moci, za což jim chci každému poděkovat. Dík nim jsme získali 22 milionů korun. K tomu máme za veškerá televizní a marketingová práva 10 milionů korun, LFA je bez peněz, rozpočet oproti minulým letům klesá. Jen A tým žen nás přitom stojí 12 milionů. Tohle je ta šílenost,“ vysvětluje Tvrdík. „Doba, kdy Slavia, Sparta a Plzeň kupovaly hráče od českých klubů za velké peníze, je za mě pryč,“ soudí.

Slavia je podle něj na těžké časy v rámci možností připravena, už dopředu totiž provedla řadu úsporných opatření.

„Udělali jsme dobré kroky, poměrně zásadním způsobem jsme restrukturalizovali kádr. Rozpočet na platy nám meziročně odchody klesl na polovinu, tedy pod tři sta milionů korun. Nejvyšší výplatu měl Tomáš Souček, za kterého jsme dostali částku, která je pro mě zvlášť v dnešní době snová, to samé se podařilo s Vláďou Coufalem. Odešli nejdráž placení hráči, dost to bolelo a fanoušci nám říkají, že hráči jako Milan Škoda nám chybí. Ale na příští rok se fanoušci o klub bát nemusejí, sestavíme ziskový rozpočet,“ slibuje Tvrdík, který si v této souvislosti neodpustil rýpnout do hlavních rivalů. „Sparta má za dva roky minus jedna a půl miliardy z fotbalových činností, Plzeň bude za stejné období dvakrát ve ztrátě, my jsme byli loni v zisku, letos v zisku a příští rok na něj dosáhneme taky. Přesto je nám vyčítána nějaká nehospodárnost, to mi přijde docela úsměvné poté, co jsme pro český fotbal udělali.“

Druhý muž Slavie Tomáš Syrovátka v týdnu na Twitteru uvedl, že rozpočet mistra je aktuálně „hluboko, opravdu hluboko pod jednou miliardou“ – a podle všeho se bude ještě snižovat.

„Dali jsme si za cíl snížit klubové náklady asi o 35 procent, je to logická reakce,“ upřesňuje Tvrdík. „Už si nebudeme moci dovolit sestavovat tým na základní skupiny Ligy mistrů nebo Evropské ligy, budeme sestavovat tým na to, abychom se prali o první místo v české lize. Liga mistrů bude sen a cíl bude základní skupina Evropské ligy – a to ještě s velkou mírou opatrnosti. Na krizi jsme dobře připraveni,“ věří předseda představenstva Slavie.

Právě snaha šetřit byla i jedním z důvodů, proč červenobílí nezískali za Vladimíra Coufala náhradu. Jednali sice do poslední chvíle s Alexanderem Bahem ze Sönderjyske i Cheickem Condem ze Zlína, ale žádnou posilu nakonec nepřivedli.

„U Condeho byla situace jednoduchá. Hráč i agent byli mentálně nastaveni na Spartu, protože s nimi jednali dva měsíce, my jsme se do procesu transferu zapojili relativně pozdě. Navíc jsme ho viděli jen v šesti zápasech a všichni jsme se shodli, že je to strašně málo. Majitel Zlína preferoval přestup za částku převyšující milion eur a my jsme si nebyli jisti tím, jestli je to správné. Proto jsme přišli s nabídkou na hostování za částku, kterou si můžeme dovolit investovat a riskovat. Byli jsme druzí a v zásadě jsme se dostali do hry až kolem deváté hodiny večerní a uzavřeli dohodu se Zlínem. Bohužel ale hráč už spal a agent byl mimo, takže za dvě minuty půlnoc bylo jasné, že se nám to nepodaří. Ráno pak hráč psal, že je to škoda, že by do Slavie šel. Hráče budeme sledovat dál a s majitelem Zlína jsme domluveni na tom, že jsme pro něj v tuto chvíli prioritou,“ líčí Tvrdík anabázi s Condem až do úsměvných detailů.

Jasnou prioritou pro Slavii a zejména kouče Jindřicha Trpišovského však byl Bah coby vhodná náhrada za Coufala na pravý kraj obrany. Tam teď musí nastupovat Tomáš Holeš, který by se Trpišovskému však hodil spíš ve středu hřiště.

„Do Baha je náš trenérský tým úplně zamilován, hrozně se jim parametricky líbí,“ přiznává Tvrdík. „Byli jsme o něm přesvědčeni, i když nám zahraniční skauting tolik nejde. Z pěti set tisíc eur, protože dánský klub za víc nikoho nikdy neprodal, jsme se dostali až na milion a padesát tisíc eur, které jsme byli připraveni zaplatit. Hráč k nám chtěl, agent k nám chtěl, ale nedokázali jsme se domluvit s klubem. Ale v zimě pro naše trenéry bude ten hráč znovu vysoko. Bude stále priorita a zůstaneme s ním v kontaktu,“ slibuje první muž Slavie.

