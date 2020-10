LFA přerušila ligu. Od vlády chce znát podmínky návratu, řeší se zimní pauza

Od pondělí je český organizovaný sport mimo hru. Jsou zrušeny veškeré profesionální i volnočasové sportovní aktivity a uzavřena všechna vnitřní sportoviště. Navíc přišlo ze strany vlády doplňující opatření, které dovoluje shromažďování maximálně šesti lidí, což výrazně omezuje tréninkový procesu fotbalových klubů.

„Na krizové opatření jsme v tuto chvíli byli nuceni reagovat a s ohledem na regulérnost soutěží jsme se rozhodli soutěže přerušit tak, aby byla zachována posloupnost jednotlivých ligových kol. Tím dochází ke vlivu na termínovou listinu, jejíž podoba bude s největší pravděpodobností změněna tak, že se profesionálním klubům zkrátí zimní přestávka,“ řekl Dušan Svoboda, předseda Ligového výboru LFA.

Výjimku by zatím měla mít pouze trojice českých účastníků fotbalové Evropské ligy. Slavii, Spartu a Liberec čekají do konce října první a druhé kolo základních skupin. Ale i tady se teprve řeší, jak to bude s tréninkovým procesem. LFA měla zaslat na ministerstvo žádost o přesný výklad tohoto nařízení. To proto, že si zakládá na tom, že již od jara – kdy si vyjednala díky manuálu výjimku pro konání profesionálních soutěží – přísně dodržuje vládní požadavky.

Plnohodnotná příprava není možná

Zároveň chce vedení ligy vědět od premiéra a ministra zdravotnictví podmínky, aby se kluby mohly k tréninku co nejdřív vrátit. A ne v silně omezeném počtu, ale kompletně.

„Je třeba si uvědomit, že sportovní činnost je pro profesionální hráče jejich jedinou výdělečnou činností a déletrvající či opakované výpadky možnosti plnohodnotné tréninkové přípravy a zápasové činnosti zákonitě musí mít negativní dopad na výkonnost a další profesionální sportovní kariéru těchto osob. Chtěli bychom znát, jaké podmínky musíme splnit, abychom se mohli vrátit okamžitě k plnohodnotné sportovní přípravě, pak již to bude pouze na jednotlivých klubech, zda jsou schopny tyto podmínky splnit," proholásil Svoboda.

„Za současných podmínek není možné pro české pohárové zástupce realizovat plnohodnotnou sportovní přípravu a jsou tak znevýhodnění vůči svým sportovním soupeřům v prvních zápasech, které se konají již 22. října. Jsem si zcela jist, že jsme schopni přijmout taková opatření, že plnohodnotná tréninkové příprava profesionálních klubu nepředstavuje žádné riziko z hlediska šíření koronaviru,“ dodal šéf LFA

Jak trénovat? V rámci tréninků na venkovních sportovištích je možné hřiště rozdělit fyzickými překážkami nejméně dvoumetrovými koridory na jednotlivé sektory se samostatnými vstupy. V každém z nich může trénovat nejvýše 6 osob s tím, že musí být zamezeno kontaktu mezi jednotlivými skupinami navzájem, a to nejen při sportování, ale i při příchodu a odchodu. Příprava ligových klubů je tak výrazně omezená a s plnohodnotným tréninkem nemá současné opatření nic společného.

Opatření vláda zatím vyhlásila do konce nouzového stavu, tedy do 3. listopadu. Nouzový stav ale může kabinet se souhlasem Poslanecké sněmovny prodloužit.

Evropská liga? Není problém

Slavia, Sparta i Liberec mohou být v klidu. Podle informací Sportu budou dodrženy vládní výjimky a jejich zápasy v Evropské lize budou uskutečněny. Současné opatření pokrývá úvodní dvě kola, kdy Sparta doma hostí francouzské Lille, Liberec belgický Gent a Slavia zamíří do izraelské Beer Ševy.

Ve druhém kole čeká Letenské cesta do Milána, Slovan vyrazí směr Bělehrad a sešívání doma vyzvou Leverkusen. Je však možné, že pokud by se epidemiologická situace v zemi zhoršila a jednotlivé státy by uvalily na Česko povinnou karanténou, mohly by se evropští účastníci dostat do problémů.

Termínová listina 2020/21

Zbývá odehrát na podzim:

7. kolo (17.10.)*

8. kolo (24.10.)*

9. kolo (31.10.)*

10. kolo (7. 11.)

11. kolo (21.11.)

12. kolo (28.11.)

13. kolo (5.12.)

14. kolo (12.12.)

15. kolo (19.12.)

*tučně jsou ohrožená kola kvůli současným vládním opatřením

Zimní přestávka (20.12. 2020 – 29.1. 2021)

Jarní část

16. kolo (30. 1.)

17. kolo (6. 2.)

18. kolo (13. 2.)

19. kolo (20. 2.)

20. kolo (27. 2.)

21. kolo (6. 3.)

22. kolo (13. 3.)

23. kolo (20. 3.)

24. kolo (3. 4.)

25. kolo (10. 4.)

26. kolo (17. 4.)

27. kolo (21. 4.)

28. kolo (24. 4.)

29. kolo (1. 5.)

30. kolo (8. 5.)

31. kolo (15.5.)

32. kolo (19. 5.)

33. kolo (23. 5.)

34. kolo (28. 5.)

Náhradní termíny před 30. lednem při zkrácení zimní přestávky

20. 1. (středa)

23. 1. (sobota)

27. 1. (středa)