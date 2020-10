Šílený sraz pro Spartu! Nejistota kolem ofenzivních es a obrana v troskách

První místo v lize bez jediné bodové ztráty, k tomu návrat na evropskou scénu po dlouhých čtyřech letech. Na sparťanském nebi není ani mráček, chtělo by se říct. Realita je ale přesně opačná. Letenský klub totiž v posledních dnech stíhá jedna rána osudu za druhou. Středeční duel proti Skotsku pro zranění nedohrál klíčový stoper Ondřej Čelůstka. Trenér Václav Kotal tak má další silnou vrásku na čele. A do očekávané bitvy s Lille v rámci Evropské ligy zbývá už pouze týden...

Běžel první poločas šestého kola FORTUNA:LIGY proti Jablonci, když na zemi zůstal v bolestech ležet obránce Ondřej Čelůstka. Ochozy na Letné v tu ránu oněměly, hráči v rudém se okamžitě seběhli ke svíjejícímu se parťákovi. „Tohle může být pořádný průšvih,“ říkali si v duchu asi úplně všichni přitomní.

Kontext byl totiž naprosto jasný. Spartě dlouhodobě chybí už dva elitní stopeři. Dávid Hancko nadále laboruje s kolenem a v této sezoně ještě do akce vůbec nenaskočil, Lukáš Štetina si pak vážně poranil koleno během reprezentační akce na začátku září.

Přijít ještě o Čelůstku, to by pro zadní linii Pražanů byla totální pohroma. V prvním kole se jí ještě podařilo zažehnat, proti Jablonci 31letý obránce dohrál. Co se ovšem nestalo v lize, to přišlo o několik dní později ve Skotsku. Středeční zápas v rámci Ligy národů pro zkušeného beka skončil už po dvaceti minutách, podle prvních zpráv je na vině zranění v oblasti třísel.

Trenér Václav Kotal tak je rázem v situaci, kdy dost možná nebude moci využít ani jeden článek defenzivy, kterou si během letní přestávky vysnil. Štetina je mimo hru na několik měsíců, termín Hanckova návratu zůstává nejistý. K tomu čerstvě otazníky kolem Čelůstky.

Už za týden při tom na Spartu čeká první utkání v rámci Evropské ligy, do Prahy přicestuje nebezpečné Lille. A je reálně ve hře, že Kotal bude muset skládat srdce defenzivní vozby ze skupinky Dominik Plechatý, David Lischka, Ladislav Krejčí II. Žádné další varianty, pokud odmyslíme extrémy typu Davida Pavelky na stoperu, mít k dispozici zkrátka nemusí.

Už tohle je pro ligového lídra zásadní čára přes rozpočet, ta ale ve skutečnosti může být ještě mnohem zlověstnější. Z říjnového reprezentačního srazu se totiž předčasně vrátili ofenzivní lídři Bořek Dočkal s Adamem Hložkem.

Podle informací serveru iSport.cz Sparta počítá, že oba budou na Lille k dispozici. Jistotu ale v tuhle chvíli nemá. Když nic jiného, oba fotbalisté mohou pocítit určité tréninkové manko. V úvodu sezony si při tom drželi skvělou formu. Hložek v lize nasázel čtyři góly a přidal čtyři asistence, Dočkal zvládl tři branky a dvě nahrávky. I kdyby proti Francouzům mohli nastoupit, udrží si fazonu? Toť otázka.

Ani tohle ale pořád není všechno. Poslední zápas před pauzou totiž nedohrál nejlepší střelec soutěže Lukáš Juliš. Autor šesti přesných zásahů měl ještě v polovině minulého týdne nateklý kotník...

Suma sumárum se tak Sparta během relativně krátkého období octla v situaci, kdy jí pro úvodní konfrontaci v Evropské lize může chybět až šest hráčů. A ne ledajakých. Všechno jsou to fotbalisté, které měl trenér Kotal v létě na tabuli coby členy ideální jedenáctky.

Tenhle vyloženě černý scénář si na Spartě každopádně nepřipouští. V klubu věří, že minimálně směrem do ofenzivy budou za týden v plné palbě. Obrana je ovšem v troskách. A pokud lékařské vyšetření odhalí vážnější Čelůstkovy trable, tak v naprosto totálních troskách.