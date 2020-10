RENTGEN: Nefunkční obrana Plzně. Co říkával Brückner o dobrém týmu?

Plzeň v šesti ligových kolech obdržela už deset branek. To je mnohem více ve srovnání se Slavií (2), ale i Spartou (6). Na Andrově stadionu v Olomouci potom pětinásobný český mistr dopřál soupeři jedenáct střeleckých pokusů, z toho hned osm na bránu. To nesvědčí o tom, že by Viktoriáni měli střetnutí úplně pod kontrolou.

„Paradoxní je, že Plzeň dostala úvodní branku po rohovém kopu od nejmenšího hráče na hřišti Martina Hály. Standardní situace sice obecně nejsou slabinou týmu Adriana Guľy, trenér Karel Brückner ovšem říkával, že dobrý tým ze standardek neinkasuje. Na tom si zakládal a sám za celou reprezentační kariéru dostal po rohu jen dva góly,“ připomněl Konečný.

A pokračoval: „Před druhým gólem měla Plzeň autové vhazování poblíž pokutového území Sigmy. Přesto se sama posléze ocitla pod tlakem a domácí zamířili do přečíslení, které Šimon Falta zakončil vyrovnávací trefou na 2:2."

