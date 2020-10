Rozsudek jsem znal už dva měsíce. Zasmáli jsme se mu, říká Hašek starší

Verdikt Sboru rozhodců, který mu nařídil uhradit Spartě 800 tisíc eur, přijal prý Martin Hašek v pohodě. Alespoň to tvrdí jeho otec. „Vzal to jako fakt, společně jsme se tomu zasmáli. Nechtěli jsme tomu věřit, ale vnitřně jsme počítali s tím, že to tak dopadne. S českým fotbalem to je horší, než jsem si myslel. Kluby jsou zvýhodňované a hráči jsou vůči nim v naprosto nevyrovnané pozici. Tohle je jen potvrzení a orazítkování tohoto faktu,“ říká Martin Hašek starší v rozhovoru pro iSport.cz

Co verdiktu Sboru rozhodců FAČR říkáte?

„V podstatě nic, nemáme žádnou emoci. Jsou to zhruba dva měsíce, co jsem pár kamarádům řekl, že mám informaci, jak to dopadne – včetně přesné částky. A přesně tak to dopadlo. Za český fotbal jsem doufal, že to nebude pravda, že není možné, aby někdo věděl rozsudek dřív, než vznikne. Ale bohužel se naplnil scénář, který zcela zapadá do českého fotbalu řízeného agentem StB a jeho nohsledy. Když došlo minulý pátek k zatýkání, ještě jsem doufal, že český fotbal využije možnosti malého světýlka na konci velmi černého tunelu. Ale rozhodnutí je datované právě z minulého pátku, takže se noty už nezměnily.“

To je asi zbytečné se ptát, zda máte ke Sboru rozhodců FAČR důvěru.

„Ano, nemáme. A neměli jsme ji ani předtím, verdikt jsme přijali jako fakt, s kterým jsme v podstatě počítali. Není pravomocný, stejně to skončí u mezinárodní sportovní arbitráže, kde máme důvěru v nestrannost orgánu. Věříme, že někde na světě snad spravedlnost bude. A ještě jednu věc chci říct.“

Jakou?

„FIFA náš sbor rozhodců neuznává, protože nenaplňuje její parametry. V odvolacím orgánu by měli být jiní lidé, u nás jsou z poloviny znovu ti samí. A odvolání má být podle FIFA pro hráče zadarmo. Martin od března nebere plat, ale musí uhradit jedno procento ze žalované částky, když se chce odvolat. Z čeho to má platit? U nás je zkrátka omezený přístup ke spravedlnosti pro hráče.“

Co vás nezdůvodnění rozsudku nejvíc zaujalo?

„Odůvodnění je velmi rozsáhlé, ještě jsme neměli čas si jej celé přečíst. Spousta věcí je v něm k pousmání, ale to bylo už v žalobě.“

Co říkáte částce 800 tisíc eur, kterou má váš syn Spartě uhradit?

„Z jedné strany to ukazuje, že požadavek dvou milionů eur byl naprosto nesmyslný a neodůvodnitelný, nakonec to není ani polovina. Ale i těch 800 tisíc eur je holý nesmysl, ke kterým při spravedlivém řízení není možné dojít.“

Jak to?

„Protože existuje metodika, jak se taková cena dá vypočítat. Za Martina nikdy vyšší nabídka nebyla, navíc když dal výpověď ve Spartě, byl už dávno v B-mužstvu. Za rok a půl mu končí smlouva a má příjem, jaký má – to vše jsou faktory, které je třeba brát v takovém případě v potaz. K částce 800 tisíc eur dojít nelze, to se dá jen vycucat z prstu.“

Čistě hypoteticky – dali byste ty peníze v případě nutnosti dohromady?

„To je irelevantní otázka, není dobře načasovaná. Částku můžou zvednout na dva miliony eur, může vyhrát Martin…“

Je pro vás malou satisfakcí aspoň částka 150 tisíc korun, kterou musí Sparta vašemu synovi vrátit?

„Jde o pokutu ze sazebníku Sparty, který je ovšem v rozporu s právem FIFA. Martin ji dostal za to, že neodletěl na soustředění do Španělska, ale on si přitom plnil povinnosti v béčku, nebyl deset dní nezvěstný jako nějaký Brazilec. Pokuta musí být přiměřená, nikdy ne 100 procent, to odporuje právu FIFA.“

Je pro něj lepší, že už aspoň nějaký verdikt padl a zájemci o jeho služby aspoň vědí, na čem jsou?

„Asi je lepší virtuálních 800 eur než virtuální dva miliony eur, ale nedokážu to posoudit.“

Při hledání nového angažmá to je však hlavní překážka, ne?

„Je pravda, že jsme nepředpokládali, že se kluby, které se o Martina zajímají, budou bát tak, jak se bojí. Že probíhající spor pro ně bude takový problém.“

Je pravda, že váš syn ukončil spolupráci s belgickým agentem Zouhairem Essikalem a vrátil se k Orhanu Dumanjičovi?

„To není pravda. Martin při hledání angažmá spolupracuje s několika agenty, je jich zapojeno víc, žádný nemá exkluzivitu.“