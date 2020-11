ANKETA trenérů o Koubkovi: Fotbal je nemocný. Já se ozval, vzkázal Rada

Názor Miroslava Koubka pořádně provětral český fotbal. „Tu práci jsem dělal třicet pět let, vždycky jsem to vnímal jako korupční prostředí. Když děláš slabší klub, tak jsi často bit, pereš se s rozhodčími, jsi bezmocný. Když děláš lepší klub, což se mi v kariéře také podařilo, jsi jen výjimečně bit, nemáš problémy a jsi rád. Za deset minut poznám, jestli je rozhodčí pro mě, nebo proti," prohlásil v pořadu Tiki-Taka. Co na jeho slova říkají respektovaní trenéři? Někteří souhlasí, ale třeba Petr Rada kolegovi vzkázal, ať s jeho podporou nepočítá.

Ivan Kopecký Bývalý trenér ČR U21, Vítkovic, Slavie, Baníku a Drnovic „Taky jsem kalkuloval s tím, kdo píská. Celý týden připravujete mužstvo, pak přijde rozhodčí, který nějakou situaci rozhodne úplně jinak a celá práce trenéra je na nic. To se mi stalo mockrát, bolelo to. Ozvat se? To bylo složité. Záleží také na tom, jaké mužstvo trénujete. Jestliže diplomaticky a zákulisně silné, tak se trenérovi pracuje daleko lépe než trenérům, kteří trénují provinční kluby. Těm většinou v těžkých utkáních nikdo nic nedá. Musím ale říct, že z mého pohledu se to v posledních letech v naší lize čistí. Rozhodčí udělají chyby, ale nemyslím si, že je dělají vysloveně záměrně. Dřív to bylo daleko horší, zlepšilo se to.“ Ivan Kopecký, bývalý trenér a expert deníku Sport • Foto Repro Polar

Roman Pivarník Trenér, dříve mj. Olomouc, Plzeň, Bohemians „Souhlasím s tím, že na tom něco je. Určitě to my trenéři vnímáme. Nicméně naše postavení ve fotbalovém žebříčku v Česku je v očích funkcionářů na posledním místě. Jako trenér jste poslední, kdo by se k tomu měl vyjadřovat. Nejste schopný s tím něco udělat. I proto se tyto věci staly součástí přípravy na zápas. Tým jsem připravoval takticky nejen na soupeře, ale i prostředí, kde se hraje a který rozhodčí utkání píská. Chtěl jsem po hráčích, aby se takovými věcmi nenechali rozhodit. Museli jsme se tomu přizpůsobit. Spoustu duelů jsme zvládli, i když sudí šel proti nám.“ Roman Pivarník • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Václav Daněk Trenér a bývalý útočník Baníku, Dukly nebo Innsbrucku „Nemůžu komentovat konkrétní názor trenéra Koubka. Ovšem každý z nás někdy po zápase řekl: ‚Dneska nás teda rozhodčí zařezal!‘ Nebo naopak: ‚Dneska nám rozhodčí pomohl.‘ To si asi občas řekl každý, aniž by měl sebemenší konkrétní důkaz nebo informaci. Já rozhodně nejsem ten, který by dal ruku do ohně za jeho čistotu. Zažil jsem dost věcí, které mi vadily. Když byla pár let zpátky akce Červená karta pro Peltu a Berbra, přihlásil jsem se k petici otevřeně a podepsal ji. Tyhle praktiky se mi nelíbily a nelíbí.“ Václav Daněk • Foto Profimedia.cz

Luděk Klusáček Současný trenér Bohemians „Fotbal je nemocný, to vidí každý. Vychází to z morálky v celé společnosti, která je zdevastovaná, je to patrné i v politice nebo byznyse. Je normální, že rozhodčí občas někomu ublíží, otázka je, jestli to je úmysl, nebo obyčejná chyba. Ve fotbale jsem dlouho a poznám, když rozhodčí nepíská fér, ale že bych si na to zvyknul? Na tohle si nejde zvyknout. Není to věc jednoho člověka, fotbal má systémový problém. Teď je otázka, jestli změny budou natolik hluboké, aby mohlo být líp.“ Trenér Bohemians Luděk Klusáček • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Petr Rada Současný trenér Jablonce „Každý trenér jede na sebe. Už jsem vyléčený. Když jsem něco řekl, nikdy se za mě nikdo nepostavil. Všem to bylo jedno. Stejně jako nyní. Jediný jsem vystoupil, že by se mělo začít hrát. Vždycky jsem byl svůj a svůj i zůstanu. Když se mi něco nelíbí, na rovinu to řeknu. I kdybych trénoval Real Madrid! Nikdy jsem po nikom nechtěl, aby mi pomáhal. Po rozhodčích jsem chtěl jediné, ať pískají rovinu. A jestli pan Koubek řekne, že trenéři strkají hlavu do písku, já určitě ne. To mu klidně vzkažte. Ať mě z toho vypustí. Problémy jsem si vždycky řešil sám, ozval jsem se a nakonec se to obrátilo proti mně. Vedl jsem Spartu, nebyli jsme v dobrém rozpoložení a jeli na Slavii. V devadesáté minutě proti mně pískl Franěk penaltu. Rozčílil jsem se, všichni mi pak říkali, že jsem blázen. Nakonec mně dali všichni za pravdu…“ Bouřlivák Rada se pro deník Sport rozohnil nad vládními opatřeními

Jiří Saňák Bývalý asistent ve Spartě, nyní trenér Slovácka B „S panem Koubkem souhlasím. Řekl, co lidé ve fotbale cítí. A nejde jen o trenéry, ale i o hráče a lidi z jejich okolí. Člověk to vnímá, ale to je tak všechno. Je to stejné jako ve společnosti, kde vnímáte tyto věci, dlouhodobě, o těch hodnotách zničených komunismem mluvil pan Vetchý, s čímž souhlasím. Neřekl bych, že bychom se báli. Já osobně to tak nemám, ale spíš se vám nechce plýtvat energii na něco, co vůbec nemůžete ovlivnit, ale naopak každý z nás svými činy musí přiložit ruku k dílu a rozhodovat se tak, aby se mohl podívat do zrcadla.“ Jiří Saňák • Foto Pavel Mazáč / Sport