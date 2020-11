Machálek po první výhře: Nechtěli jsme být pro smích. Brno je hrdý klub!

Liga je zpět a hned hlásí první obrovské překvapení! Účastník předkola Evropské ligy vs. nováček nebo taky ambiciózní klub z vršku tabulky vs. nejhorší tým ligy. Takové bylo předzápasové představení Jablonce a Brna, Severočeši nicméně nálepku favorita ani trochu nepotvrdili. Přímočará a dobře organizovaná Zbrojovka využila chaosu ve hře domácích a zaslouženě oslavila premiérové tři body (1:0) v sezoně. A trenér Miloslav Machálek první ligovou výhru v životě. „Řekli jsme si, že nechceme být pro smích. Ten začátek sezony sice měl své důvody, ale chtěli jsme ukázat, že jsme hrdý klub a že jsme schopni i vyhrát v Jablonci,“ vysvětloval.

Hodnocení bude po výsledku 1:0 asi příjemné, viďte?

„Opravdu zodpovědně jsme se chystali na další příležitost bodovat, i když to bylo na půdě velmi silného Jablonce. Hodně nám pomohl návrat Dresky z hlediska organizace defenzivy, v prvních šesti zápasech hodně chyběl. Dneska jsme byli pro domácí velmi nepříjemní. Kluci to odehráli velice dobře, rvali se o to.“

Přitom jste až do rána nevěděli, jestli se vůbec bude hrát...

„Vycházeli jsme z předpokladu, že je LFA silná a výjimku obdrží. Od úterý, kdy jsme se dozvěděli první informaci, jsme se připravovali na Jablonec. A připravili jsme se dobře.“

Je pravda, že jste cestovali na sever Čech až v den zápasu?

„Je. Každý si může vyzkoušet, jak je složité a finančně nákladné zabezpečit hotel a pro každého samostatný pokoj. Navíc jsme hráli až od osmnácti hodin, byl by velký luxus strávit celý den čekáním na utkání. Rozhodli jsme se pro jinou cestu, byla správná.“

Stejně jako taktika na brejky. I proto nastoupil křídelník Rudolf Reiter překvapivě na hrotu?

„My jsme věděli, kde můžeme být nepříjemní. Rudovo zranění mě velice mrzí, protože jsem přesvědčený, že by se do šancí dostával. Jednu měl, vyřešil ji vcelku slušně, zvonila tyčka. Musím pochválit i Hladíka, vypadal velice dobře. U Rudy je to bohužel zase svalová záležitost, v pondělí po rezonanci budeme chytřejší.“

Po dlouhé době vám fungovala defenziva, že? A nejen díky Dreksovi.

„Udělali jsme tam změny, vysunuli jsme Štěpanovského a zpevnili tu stranu s Honzou Moravcem, aspoň nemusel hrát přes nohu. Šanci dostal i Juraj Kotula, taky to zvládl, i když dlouho nehrál. Do sestavy jsme se trefili.“

I přes asi deset chybějících hráčů jste celý zápas působili aktivně a organizovaně, pomohla vám v tomto ohledu měsíční přestávka?

„Samozřejmě, hráči se na mistrovské utkání těšili. Na druhou stranu já už se nechci zabývat tím, že nám někdo chybí, protože pak si někdo myslí, že pořád jen fňukáme. Ne, my jsme jen popisovali realitu. Teď jsme si řekli, že jdeme do boje s tím, co máme. Jsem za to velice rád.“

Věříte, že premiérové vítězství a únik z posledního místa bude tím správným psychickým zlomem, který vás zvedne, přestože je na řadě další pauza?

„Doufám, že ano. Bylo to vydřené, ale zasloužené vítězství. Měli jsme daleko více gólových příležitostí než Jablonec. Ta výhra by však byla bezcenná, pokud bychom ji příště nepotvrdili.“

Jaký bude váš další program, vyplníte přestávku nějakým přátelákem? Je to povoleno?

„Baník jej hraje, takže se musím s Tomášem Požárem domluvit, co budeme dělat my.“