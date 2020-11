Čistá hlava a obrat. Inkasovaný gól nás nakopnul, řekl zlínský Buchta

Jeho vyrovnávací hlavička byla na počátku obratu, díky kterému Zlín za vítězství 2:1 odvezl z Českých Budějovic všechny body. Hlavičku Petra Buchty dokázal domácí gólman Jaroslav Drobný vyrazit na tyč, ale zlínský stoper pohotově uklidil balon do sítě Dynama. Moment, po kterém se Fastav nadechl do závěrečného náporu, z něhož nakonec vytěžil výhru, která ukončila jeho třízápasový bodový půst.

Jak moc těší vítězství na jihu Čech, to musí být pro Zlín vzpruha, že?

„Delší dobu jsme nic nezískali. O to víc si takového výsledku ceníme, ze soupeřova hřiště se to počítá dvojnásob. Cenné výhry jsme dosáhli zásluhou zlepšené hry ve druhé půli. To jsme zvýšili obrátky a po zásluze jsme odvezli všechny body.“

Jak moc se na týmu podepsala série proher, měli jste tento fakt v hlavách?

„Tím jsme se vůbec nezabývali. Pauza byla tak dlouhá, že jsme měli dost času na to, abychom si vyčistili hlavu. A přesně v takovém rozpoložení jsme i do Budějovic odjížděli. Prostě jako kdyby začínala nová sezona.“

Takže takové vítězství berete jako vstup do nové fáze sezony?

„Přesně tak. Nám to může pomoci, že nám to správně nastaví hlavu a dostaneme se do psychické pohody v dalších zápasech.“

Po první půli jste prohrávali o gól. Věřili jste, že byste mohli nepříznivý stav otočit?

„Do přestávky to bylo vyrovnané. Budějovice měly jednu nebo dvě šance, my zase kontrovali několika závary. Inkasovaný gól nás ale nakopnul. Věděli jsme, že v utkání můžeme bodovat, že to nevzdáme a dosáhneme svého. Ve druhé půli jsme přidali a přineslo nám to body.“

Není pro Zlín škoda, že teď následuje reprezentační přestávka?

„To nás ani nemrzí. Jsem rád, že se fotbal vůbec hraje. Aspoň budeme mít na repre pauzu dobrou náladu.“