Fanoušci Baníku v Příbrami pro výhru. Kouč: Ukázali, jak mají klub rádi

Co na tom, že se FORTUNA:LIGA po koronavirové pauze rozjela bez diváků a že z Ostravy do Příbrami je to nějakých 420 kilometrů. Skupina fanoušků Baníku si restart ligy nenechala ujít, základnu měla stejně jako minule za plotem stadionu. Domů odjížděla tuze spokojená, Baník smetl oslabenou Příbram 4:0.