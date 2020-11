Nejhorší výkon v lize, zlobil se Kotal. Od Dočkala s Krejčím čekal víc

Ve čtvrtek na hřišti Celtiku trefil personální obsazení základní sestavy i herní strategii. Ve šlágru proti Viktorii se to Václavu Kotalovi nepovedlo. Navrátilci do sestavy Bořek Dočkal s Ladislavem Krejčím starším rozhodně neobstáli, i oni se podepsali pod porážku 1:3 a vůbec první letenskou ztrátu bodů v nejvyšší soutěži. „Nejlepším naším hráčem v prvním poločase byl paradoxně Polidar. Od ostatních jsem čekal víc,“ přiznal zkušený kouč.

Byl to nejhorší výkon Sparty v lize pod vaším vedením?

„Podle výsledku a předvedené hry asi ano.“

Čím si takové představení po nedávném triumfu nad Celtikem vysvětlujete?

„Myslím, že do prvního gólu jsme celkem kombinovali, nebyl tam problém. Nevím, co se stalo, že nás ten první gól zlomil. Po chybě se může inkasovat, my jsme ale měli zareagovat jiným způsobem. Chyběl pohyb, dělali jsme hrubé chyby, mužstvo jako Plzeň to dokáže potrestat.“

Co vám ve hře nejvíc chybělo?

„Uděláme si rozbor utkání, kde byly chyby. Měli jsme několikrát špatné postavení, jestli rozehráváte ve třech, mohou být krajní hráči na lajnách, aby měli prostor na převzetí míče. Vyčítal jsem v poločase Plechatému, že stál moc blízko střednímu stoperovi, základní postavení by mělo být lepší. Musíme se z toho poučit.“

Opět jste se nevyvarovali kardinálního zaváhání v rozehrávce. Stále hledáte recept, jak tyhle chyby eliminovat?

„Myslím, že to je po delší době. Nevybavuju si v těch posledních utkáních, že bychom takové chyby dělali. Patří to k fotbalu, spíš mi vadí to, že nás jedna chyba takhle srazila.“

SESTŘIH: Plzeň - Sparta 3:1. Demolice Letenských, Viktoria dominovala skvělým výkonem Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Čím to, že jste se vůbec nedokázali prosadit směrem dopředu?

„Určitě chyběl větší pohyb, snaha hrát dopředu. Většinu přihrávek jsme směřovali dozadu chyběly nám řízné míče do křídel, prostor na to při tom byl. Bohužel jsme se snažili hrát nakrátko, Plzeň toho využívala a chodila do rychlých výpadů.“

Do sestavy jste vrátil zkušené hráče Bořka Dočkala s Ladislavem Krejčím starším. Co byste řekl k jejich výkonu?

„V prvním poločase byl paradoxně nejlepší Polidar, který se snažil, dokázal podržet spoustu míčů. To je odpověď. Od ostatních jsem čekal lepší výkon.“

Nepřemýšlel jste o tom, že první změny uděláte dřív než po hodině hry?

„Nechali jsme tam hráče, kteří to zavinili. Aby se pokusili nás z toho dostat. Za stavu 0:3 v Plzni nechcete hráče hodit do vody.“

Vítáte s ohledem na celou řadu absencí nadcházející reprezentační přestávku?

„Nevím, koho budeme mít k dispozici, spoustu kluků odjíždí na reprezentační srazy. Není to jen o marodech, Ondra Čelůstka má svalový problém,vypadá to na delší období rekonvalescence. Uvidíme budeme se snažit dát dohromady. Čeká nás náročný program, toho času zase nebudeme mít tolik. Uvidíme, jaké mužstvo vůbec budeme mít během pauzy k dispozici.“

