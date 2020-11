Trpišovský: Oscarův výkon byl absolutní TOP. U Zimy jsem se modlil

Slavia složila Mladou Boleslav 1:0 a vyšvihla se do čela ligy. Její trenér Jindřich Trpišovský po výhře nad Středočechy chválil africké legionáře Petera Olayinku a Oscara nebo přínos Lukáše Masopusta na pravém kraji obrany. Rozebral i situaci v útoku, kde nyní naskakuje Jan Kuchta. O čem slávistický kouč hovořil?

o průběhu utkání „Do zápasu jsme dobře vstoupili. Tak, jak jsme chtěli. V úvodu jsme hráli dobře, kombinovali jsme, dostávali jsme se do šancí, jednu jsme proměnili. Další jsme už ale nedali. Boleslav po přestávce změnila rozestavení, hrála agresivněji, měli dvě šance, utkání se pak odvíjelo ve stejném duchu, nepodařilo se nám přidat rozdílový gól. Zápas byl otevřený až do konce. Střídali jsme skvělé akce s lacinými ztrátami.“ Slavia - Mladá Boleslav: Ševčík výborně našel Simu, ten Mikulce nepřekvapil

o odstoupení Davida Hovorky „Byla to velká ztráta. Než se zranil, Boleslav jsme do ničeho nepustili. Trochu nás to rozhodilo, přišel místo něj Laco Takács. Hrál dobře, neudělal žádnou chybu a dobře se zapojil do kombinace. David je organizátor. Na zbytek poločasu a na začátku druhého nás to ovlivnilo. Má bouli na lícní kosti, motala se mu hlava. Vypadá ale relativně dobře, ještě podstoupí vyšetření. Je v kabině, komunikuje." Slavia - Mladá Boleslav: Skvělá akce domácích! Stanciova paráda, Olayinka přestřelil bránu

o srážce Davida Zimy se soupeřem „Modlil jsem se, aby mohl pokračovat. Do defenzivy už nikoho jiného nemáme. Další absence by byla citelná. Museli bychom to řešit zasunutím Tomáše Holeše na stopera. Naštěstí David byl ve stavu, kdy byl schopný to dohrát. Patřil k našim nejlepším hráčům." SESTŘIH: Slavia - Mladá Boleslav 1:0. Nejdřív koncert, pak nervy. Rozhodl Olayinka

o Peterovi Olayinkovi „Hraje skvěle. Ale některé situace musí vyřešit konstruktivněji pro tým. Zadrbe je, přehraje, ale pak vyjede ze složitých situací. Táhne nás, rozumí si s Oscarem.“ Slavia - Mladá Boleslav: Holeš krásně vyslal Olayinku, ten zakončil perfektně, 1:0!

o Oscarovi „Zahrál skvěle s Nice, teď ještě líp. Do defenzivy stoprocentní, skvěle se vracel a četl prostor. Díky jeho dynamice je skvělý v situacích, které jsou pro nás složité, dokáže je vyřešit. Postupem času mu roste sebevědomí. V našem stylu je pro něj daleko lepší hrát na lajně. Má skvělé vedení míče, dynamiku a na lajně má lepší orientaci než na středu. Většinou hrajeme pod tlakem, jsme napadáni a je potřeba se s míčem otáčet. V tom ho limituje pravá noha, kterou vůbec nepoužívá a hraje nám pak do jedné strany. Naopak na té lajně řeší situace jeden na jednoho i dva na dva. Je to skvělé mít na pozici obránce hráče, který neztratí míč a dokáže hrát dopředu. Strašně hezky se na něj dívá. Postupem času zlepšil mentální i defenzivní stránku a komunikaci na hřišti. Byl jsem z něj unešený, protože jeho výkon byl po všech stránkách v absolutní top úrovni." Slavia - Mladá Boleslav: Oscar se parádně dostal až za Mikulce, ale neprotlačil do sítě

o Lukáši Masopustovi „Momentálně je teď pro nás nejlepší variantou na pravého beka v rozestavení se čtyřmi obránci. Tomáše Holeše potřebujeme ve středu hřiště, v první půli hrál možná nejlépe na tomhle postu. Lukáš má pohybovou typologii, kterou na tom postu potřebujeme. Pro nás je na tom postu důležité načasování náběhu, a to on má skvělé. Má podobný styl jako Vláďa Coufal. Lukáš se ještě některé situace směrem dozadu učí. Směrem dopředu je jako Oscar variabilnější. Já mám nejradši krajní obránce, kteří původně byli záložníci, protože když je dobře naučíte pracovat s prostorem a bránit, tak už mají ofenzivní složku naučenou. Teď máme na krajích obrany bývalé záložníky Oscara a Masopusta. Lukáše musím pochválit za to, jak hraje, tak za to, jakou na sebe vzal zodpovědnost, řídil před sebou ještě Simu. Jsem z něj nadšený, jak to vzal." Slavia - Mladá Boleslav: Stanciova jedovatá rána z první k tyči protáhla Mikulce