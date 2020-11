Guľa: Limberský může být jako Ibrahimovic. Kumšt, talent, nastavení

Byl to vás nejlepší výkon v sezoně?

„Velmi dobře jsme hráli na Bohemce, ale co se týče rivality a důležitosti zápasu, tak jsme předvedli znovu kvalitní výkon. Srovnávat ale nechci.“

Pod vaším vedením mužstvo nezvládalo velká utkání. Těší vás, že už to neplatí?

„Viděl jsem to svojí optikou trochu jinak, samozřejmě ale každý může mít jiný názor. Nicméně platí, že ve špičkovém klubu, což Plzeň je, musíte neustále potvrzovat ambice. Dnes kluci ukázali, že mají kvalitu a jsou výborně připravení. Byli jsme vynikající pohybově, silní týmově. Vítězství si moc cením. V domácím prostředí jsme vyhráli všechny zápasy pod mým vedením, ale stále musíme pracovat na určitých věcech, abychom byli ještě silnější. Pak můžeme opakovaně zvládat zápasy, které mají výrazný mediální akcent. Chceme jít každý den nadoraz. Mužstvu věřím, že je schopné to navnímat, ale i zprocesovat přímo v zápase.“

Sparta hrála tři těžké zápasy v Evropské lize, vy jste měsíc stáli, přesto se to nijak neprojevilo.

„Nebylo jednoduché udržet hráče v napětí, ale bylo fajn, že jsme dostali neúmyslně čas vzhledem ke zdravotní situaci a dali se do kupy. Proto jsem strašně rád, že jsme podali tak kvalitní výkon, o který se můžeme opřít do dalších ligových zápasů.“

Skvělý part předvedla záložní trojka. Jsou po matnějším období zase zpátky ve formě?

„Ano, jejich výkon jsem ocenil v kabině krátce po zápase. Všichni tři hráli vynikající utkání. Co předvedl Kalvi (Kalvach), bylo výjimečné. Obzvlášť poté, co nemohl trénovat a delší dobu byl mimo proces. Věříme jim, víme, jakou mají sílu. Raduji se z nich, jelikož to jsou hráči s obrovským potenciálem.“

Co říkáte na výkon sedmatřicetiletého Davida Limberského?

„David připravil krásný gól Ondráškovi, tomu chyběli jen fanoušci na tribuně. Věřím, že si to užili i u televize. Ale k Limbovi: kumšt, talent, nastavení. Všechno na trávníku ukázal. Není to třeba víc zdůrazňovat. Pro mě je podstatné, jak pracuje v tréninku. Je to velký impuls i pro něj. Má motivaci, má stálou touhu pro klub dělat další kroky. Když se podíváme okolo sebe, tak Ibrahimovičovi je devětatřicet, také předvádí velké věci. David se tímto směrem může taky dívat. Proč ne. Pořád je velmi platný hráč.“

Nakolik je důležité, že jste se dotáhli na úplné čelo tabulky?

„Cítili jsme, že nutně potřebujeme zápas zvládnout. Kluci to uchopili a vedli ho správným směrem. Celý zápas jsme byli lepší, navíc s výborným soupeřem, který vyhrál na Celtiku. Je to cenné vítězství a velmi podstatný impuls do reprezentační přestávky pro mužstvo. Bodově i tabulkově jsme se dotáhli. Nicméně ztrátu pořád máme, proto musíme stále svědomitě pracovat.“

