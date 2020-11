Slovácko trápí útok, Cicilia polevil. Nevím, co s ním teď je, řekl Svědík

Byť po sezoně přestoupil do Baníku nejlepší střelec Tomáš Zajíc, vpředu neměl mít soubor z Uherského Hradiště problém. Naopak se čekalo, že si polepší. Na druhý pokus se povedlo přivést z FC Eindhoven habána Rigina Ciciliu, k tomu se uzdravil nedávný reprezentant Jan Kliment. „Byl bych rád, kdyby mohli hrát spolu,“ poznamenal Jiří Saňák, jenž vede ve Slovácku béčko a po přerušení MSFL vypomáhá u áčka.

Realita je prozatím taková, že ti dva spolu od začátku hrát nemůžou. Limituje je nedostatečná vůle k pohybu směrem dozadu. Takže to jede dál v kolejích, že pod jediným hroťákem operuje záložník. Obyčejně Lukáš Sadílek. „Regi (Cicilia) je pozitivní, chce se učit. Ale musí přijmout české specifikum, že je to i o práci do obrany. Takhle to tady máme postavené, a proto můžeme být někdy úspěšní i v Evropě,“ poznamenal Saňák.

Dosud byl jedničkou Cicilia, jenž nastoupil v základu v prvních pěti partiích a čtyři z nich odehrál komplet. Trefil se však jen proti Jablonci. O rok starší Kliment naskakoval na poslední minuty, skóroval v Teplicích. Až teď poprvé dostal v lize přednost. Kouče přesvědčil prací v tréninku a také hattrickem (dva góly z pokutových kopů) druholigovému Prostějovu v MOL Cupu. „Honza daleko líp pracoval,“ přiznal Svědík, který poslal letní akvizici do hry na poslední půlhodinu.

SESTŘIH: Slovácko - Olomouc 0:0. Dietní fotbal góly nepřinesl

Střídající forvard při kličkování hned dvakrát ztratil balon a nabídl Sigmě šanci k brejku. „Laciné ztráty,“ glosoval trenér. „Regi polevil v tréninku a tohle se vám hned vrátí. Máme s ním na to téma debatu. Pokud chce být úspěšný, musí přidat a pracovat pro tým,“ dodal rezolutně.

Slovácko i kvůli neproduktivitě útočníků čeká čtyři zápasy na vítězství. Tuhle nemilou sérii hodlá utnout co nejdříve. Už na sobotu vyjednalo dohrávku 4. kola s Příbramí.

„Chceme hrát, abychom neměli další herní výpadek. Příbram nemá žádné reprezentanty. Nám odjede Kohút s jednadvacítkou, ale s tím bychom si měli poradit. Reprezentační přestávka se v této době bohužel vůbec nehodí,“ shrnul Svědík, jemuž chyběl zraněný Jan Navrátil a nenasadil kreativního Patrika Hellebranda. „Nebylo to utkání pro něj. Na Heloše čekají jiné zápasy,“ vysvětlil.

Hosty přivedl k bodu asistent Jiří Neček, neboť Radoslav Látal pykal za červenou kartu z duelu proti Plzni. „Radili jsme se spolu, v poločase jsem za ním byl na tribuně. Známe se dlouho, už jsem takto odkoučoval hodně zápasů,“ uvedl Neček.