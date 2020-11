Pardubice trefil COVID. Jsme minus 12 hráčů, řekl kouč. Mladíky pochválil

Na body to v Boleslavi nebylo, že?

„Sluší se pogratulovat soupeři, myslím, že vyhrál zaslouženě. Mě hlavně mrzí, že jsme v prvním poločase dostali tři branky ze standardních situací. Na druhou stranu se mi víc líbil druhý poločas, kdy jsme se nevzdali, bojovali a měli jsme i příležitosti utkání zdramatizovat. Bohužel v tomhle složení mladých hráčů zkušenosti zkrátka chybějí, Byť mají budoucnost a někteří nás mile překvapili. V důležitých fázích zápasu to ale bylo znát.“

Jak moc vám zdravotní problémy zkomplikovaly skládání sestavy?

„Jsme minus dvanáct hráčů, kteří byli s koronavirem nemocní. Já jsem byl taky nemocný, byl jsem po deseti dnech jen na předzápasovém tréninku. Nemohl hrát Jeřábek, Cadu, Solil a další. Myslím, že si tím asi každý projde. Snažili jsme se s tím vyrovnat, pro některé hráče to byla zkušenost.“

Hlavní záložní řadu jste musel hodně poslepovat. Jak podle vás pracovala?

„Ano, měli jsme velké problémy, hlavně na krajích. Příjemně mě překvapil ale například Matěj Vít, který podal opravdu dobrý výkon. Jirka Sláma předvedl poctivý výkon. Byl tam Samuel Šimek, což je ještě dorostenec, pro něj to byla obrovská zkušenost. Viděli jsme ty mladé kluky, kteří se o svou šanci poprali. Jsme rádi, že jsme zase něco viděli, i když ten výsledek je pro nás krutý.“

Projevila se nezkušenost i při inkasovaných brankách po standardních situacích?

„V záloze jsme měli pět hráčů kolem dvaceti let, někteří jsou i mladší. Měli jsme z toho trochu obavu, protože mužský fotbal je silový, je o důrazu a síle, a na to si ti mladí hráči musejí teprve zvykat. Nakonec se to i potvrdilo.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 21. Tatajev, 24. Budínský, 45. Túlio, 75. Drchal Hosté: 80. Huf Sestavy Domácí: Mikulec – Jakub Klíma, Tatajev, Křapka – Zahustel, Janošek (67. D. Ikaunieks), Túlio (90. Šimek), Mazáň – Douděra (79. Mašek), Budínský (C) (90. Kulhánek) – Michal Škoda (67. Drchal). Hosté: Boháč – Prosek, Šejvl (C), Toml, Surzyn – F. Čihák – Vít, Šimek (46. Huf), Hlavatý, Sláma (81. Petráň) – P. Černý (81. Kurka). Náhradníci Domácí: Markovič, Fulnek, Mašek, Šimek, Ikaunieks, Kulhánek, Drchal Hosté: Šmíd, Tischler, Hušek, Kurka, Petráň, Huf, Kubart Rozhodčí Jan Machálek – Petr Blažej, Jakub Hrabovský Stadion Lokotrans Aréna, Mladá Boleslav

