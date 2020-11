Kúdela o gólu, bolesti i nemluvovi Oskarovi: On je takový duch

S nasazením vlastního života se vrhl Ondřej Kúdela po balonu a dorval ho do sítě. 1:0 pro Slavii v Opavě. Při cestě hlavičky do sítě stopera strčil bránící Matěj Hrabina a nakonec mu skočil na kotník brankář Vilém Fendrich. Gólová radost vykoupena bolestí. „V poločase jsme řešili, jestli dohraju,“ přiznal autor vítězné trefy sešívaných, kteří nakonec vyhráli vysoko 6:0.

Vaše branka byla docela krkolomná, co?

„Jak gólman padal, ještě s tím hráčem, co mě držel, spadli mi na kotník. Ke konci jsem ho cítil, tak uvidíme, jak to bude dál.“

Celkově se dá říct, že o co horší začátek, o to lepší konec, co?

„Máte pravdu, první poločas byl syrový. Nebylo to uhlazené, nebyli jsme tak silní na balonu. Někteří hráči byli rozjetí na reprezentaci, jiní po covidu. Druhý poločas už byl od nás výborný. Něco jsme si řekli a myslím, že i Opava už nestíhala. Kluci vpředu hráli opravdu skvěle. Jak Kuchtič (Kuchta), tak Simič. (Sima) Nenašel bych v našem týmu slabší článek. Zvládlo se to dobře. Věřím, že už se to ustálí a bude to lepší a lepší.“

Zaskočili vás Opavští ostrým nástupem?

„Chystali jsme se na jinou variantu sestavy, se dvěma vysokými útočníky. Čekali jsme, že to budou nakopávat, soustředit se na druhý balon a na standardky. Nakonec se rozhodli hrát na brejky a zesílit střed. Bohužel pro ně, ze standardky jsme udeřili my. Bylo to o nás.“

Líbí se vám dravý mladík Abdullah Sima?

„Skvělý kluk, pokorný. Váží si šance a chytl ji za pačesy. V Opavě ho to odměnilo. Mohl dát víc než jeden gól. Pracuje dobře i na tréninku. Je učenlivý a má před sebou slibnou budoucnost.“

A co Oscar na levém beku místo kapitána Jana Bořila?

„S Peterem (Olayinkou) si rozumí. Musím říct, že poslední zápasy hrál Osky skvěle. Trenér neviděl důvod to měnit. Škoda, že se v Opavě zranil. Doufám, že bude v pořádku. Pracuje dobře na tréninku a v zápase ho to odměňuje. Je taky velmi zajímavý hráč. Myslím, že o něm ještě uslyšíme.“

Jinak moc slyšet není, co?

(úsměv) „Osky je strašně skromný. U něj občas ani nepoznáte radost. Moc nemluví. Vybavuju si, že si teď jednou na tréninku zakřičel. On je takový duch…Ale v dobrém. Hodný, milý, tichý kluk. Fakt v pohodě.“

