Poznar má proti Plzni už třetí gól: Odvolaná penalta? Pomohl nám Necid

Za rok v Plzni se v lize netrefil ani jednou, ale proti Viktorii mu to pálí. Tomáš Poznar (32) to potvrdil i tentokrát, když vstřelil svému bývalému klubu již třetí branku. Z malého vápna uklidil nádherný Jawův přízemní centr „do kapsy“ a rozhodl o výhře Zlína.

Jak chutná zrovna vám vítězný gól proti Plzni?

„Hlavně máme díky tomu gólu tři body. To je to hlavní, co potřebujeme, a je jedno, kdo ten gól dá. Já mám k Plzni pořád vazbu, sleduju je, nechci to nějakým způsobem hecovat a říkat, že si to užívám o to víc. Hraju ve Zlíně, jsem tady rád.“

Gól padl po moc hezké akci, že?

„Celé se to povedlo, měl jsem tam trochu fóra a v tu chvíli tam přišel vynikající balon do kapsy. Využil jsem toho, že jsem měl dva metry náskok, byl jsem tam úplně sám, nakonec to vyšlo.“

Poprvé v sezoně jste neinkasovali, čím to?

„Vstupovali jsme do zápasu s pokorou, protože jsme věděli o síle Plzně. Se Spartou odehrála výborné utkání. I u nás potvrdila, že je na míči extrémně silná, ale my jsme byli vzadu tentokrát dost pevní, těžko se do nás dostávali. Měl to s námi složité. Obranný výkon byl velice dobrý, kluci vzadu byli důslední a až na nějaké závary si se vším poradili. Nedopustili se žádné velké chyby, což rozhodlo. Důslednost se vyplatila.“

Po restartu ligy jste vyhráli oba zápasy, tak co je nyní ve Zlíně jinak?

„Byli jsme nastavení furt stejně, ale před pauzou nám nevyšel zápas s Bohemkou. Nešlo nám to, zaslouženě jsme prohráli. Byl to zdvižený prst. Pak jsme trénovali pořád stejným stylem, něco pilovali, ale těžko říct, jestli nám to nějak pomohlo. Důležitá byla otočka v Budějovicích, kde jsme za nepříznivého stavu po poločase otočili výsledek. To nám dodalo sebevědomí.“

Oddechl jste si ve 30. minutě, kdy sudí Alex Denev odvolal penaltu proti vám?„Bavil jsem se tam s Hejdou a Brabcem, že ani nevíme, jak to pravidlo je. Nebyli jsme si ani jeden úplně jistý. Ale minule Tomáš Necid udělal to samé a komise rozhodčích to označila za chybu, což teď asi pana Deneva podnítilo k tomu, že tohle penalta není. To nám pomohlo a situaci ulehčilo.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 38. Poznar Hosté: Sestavy Domácí: S. Dostál – Simerský, P. Buchta, Procházka – Fantiš, Conde, Hlinka, Jiráček (C) – Jawo (89. Toutou Mpondo), Poznar (80. Dramé), Čanturišvili (90+2. Janetzký). Hosté: A. Hruška – Řezník (82. Káčer), Hejda, Brabec (C), Limberský – Bucha, Kalvach, Al. Čermák (73. Alvir) – Ba Loua (82. J. Kovařík), Ondrášek (73. Beauguel), J. Kopic (62. Kayamba). Náhradníci Domácí: Rakovan, Martínez García, Dramé, Toutou Mpondo, Kolář, Slaměna, Janetzký Hosté: Staněk, Kayamba, Beauguel, Kovařík, Pernica, Káčer, Alvir Karty Hosté: Alvir, Káčer Rozhodčí Denev – Nádvorník, Hájek Stadion Stadion Letná, Zlín

