Horejš o skalpu Sparty: Super výkon, štěstí a brankář. Tlak vedení neřešil

Tahaly za kratší konec ve střelbě na branku, zahrávaných rohových kopech a držení míče jako by přenechaly domácím. Přesto odjížděly České Budějovice z Letné po triumfu 4:2 jako vítězové. Jedním z největších byl trenér David Horejš, který senzačním skalpem Sparty odvrátil spekulace o možném odvolání. „Kluci podali parádní výkon. Musím je pochválit. Tentokrát si to opravdu zaslouží,“ usmíval se kouč Jihočechů.

Jak chutná první výhra v sezoně, navíc na Spartě?

„Výborně. Potřebovali jsme získat body jako sůl. A že se to povedlo na Spartě, navíc to bylo podpořené výkonem, který jsme předvedli, z toho máme velkou radost. Věřím, že nám to hodně pomůže i do dalších zápasů. Nyní bude důležité, abychom to potvrdili ve doma s Bohemkou.“

Jak moc se ulevilo týmu a především vám z pozice trenéra i vzhledem k tomu, že vedení už mohlo být nespokojené s dosavadními výsledky?

„Tohle jsem neřešil. Zajímalo mě jen to, co můžeme ovlivnit. A to je tým a naše předvedená hra. Myslím si, že se nám to povedlo. Hráči odevzdali maximum.“

Celý zápas vaše lavička hodně prožívala. Šlo vám o krk?

„Jen to potvrzuje, že máme skvělou partu a radujeme se celý tým. Hodně si na tom zakládáme.“

Sparta měla více střel na branku, rohů i držení míče. Vy jste však ovládli gólovou statistiku. Zažil jste takhle efektivní zápas?

„Minulé utkání se Zlínem jsme prohráli, přitom jsme za stavu 1:1 měli stoprocentní šance a zahodili jsme je. Soupeř nás pak potrestal z brejku. Proti Spartě jsme byli efektivní, vstřelili jsme čtyři góly po pěkných akcích, vyřešili jsme je dobře a vyhráli jsme.“

Už loni jste Spartě pokazili výroční v retro dresech, kdy jste tu uhráli plichtu 3:3. Teď přišla dokonce výhra. Máte nějaký recept na Pražany, nebo proč se týmu na Letné hraje dobře?

„Recept nemáme. Ale taková otázka padla už při přípravě na zápas. Minulý rok jsme tu odehráli velmi dobré utkání, ale to jsme sem jeli v úplně jiném rozpoložení – měli jsme pět vítězství v řadě. Tentokrát jsme byli v úplně jiné situaci a o to příjemnější to po zápase je. Musím celé mužstvo pochválit za super výkon. Na Spartě musíte mít i štěstí, několikrát nás podržel brankář.“

