Karlsson: Top tým tohle musí vyhrát. Opory chybí, ale není nás dvanáct

Blýskl se parádním vyrovnávacím gólem, když si šikovně narazil s Lukášem Julišem a propálil zkušeného brankáře Jaroslava Drobného. Branka Davida Moberga Karlssona však ve výsledném součtu všech tref s Českými Budějovicemi nehrála žádnou roli. Sparta na Letné po osmi ligových zápasech padla. A švédský křídelník, který se vrátil po pauze vynucené pozitivním nálezem COVID-19, nedělní výkon nemohl pochopit. „Dostat doma čtyři góly, to je hrozné. Bránili jsme všichni špatně,“ soptil Karlsson v rozhovoru pro klubový web.

Co stojí za takovou porážku?

„Celé je to naše chyba. Když dáte doma dva góly a chcete být top tým, musíte vyhrát. Dostat čtyři góly, to je hrozné. Bránili jsme všichni špatně.“

Soupeř navíc každou ofenzivní akcí zlobil a hrozilo, že dostanete další branku. Čím si to vysvětlujete?

„Ano, když dostali míč na naši polovinu, tak z toho byla gólová šance. Zatímco my jsme tlačili pořád, ale nebylo z toho skoro nikdy nic. Na tom konkrétně musíme pracovat, jako celý tým, to není věc individualit. Vyhráváme společně, prohráváme společně.“

Může hrát velkou roli i absence několika klíčových hráčů?

„Samozřejmě, chybí nám nejlepší střelec minulé sezony, chybí nám tři stopeři, nemáme Hložana. Je toho strašně moc, navíc to jsou samí skvělí hráči. Na druhou stranu, i bez nich jsme dobrý tým, který by měl bezpodmínečně zvládat zápasy proti Českým Budějovicím. Není nás tu jen dvanáct, abychom se vymlouvali na zranění.“

Už ve čtvrtek vás čeká duel Evropské ligy proti Celtiku. Přišel propad formy v nejhorší možnou chvíli?

„V Evropské lize asi nebude úplně záležet na dlouhodobě formě, tam musíme být dobří v ten jeden den. Do Glasgowa jsme taky nejeli v dobré náladě po prohře v Miláně a bylo to dobré. Takže to můžeme zopakovat znovu, ale musíme hrát úplně jinak.“

