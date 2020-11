Co ukázala Sparta: Góly jak na Silvestra, šílená obrana i otazník nad Hečou

Chtěla se rehabilitovat po těžce nezvládnutém duelu v Plzni. Sparta pro to měla na první pohled ideálního soupeře, u dna tabulky utopené České Budějovice. Místo návratu na správnou kolej ale přišlo ještě důraznější vykročení na scestí. Letenští totiž po šíleném představení v defenzivě podlehli Jihočechům 2:4 a vůbec poprvé pod vedením trenéra Václava Kotala v domácí soutěži padli dvakrát za sebou. Projděte si, co všechno divoký střet přinesl.

Ne, nebyl to žádný exhibiční zápas, nýbrž standardní mistrák. Na Letné to tak ale v neděli večer vůbec nevypadalo. Minimálně podle toho, jaké góly Sparta od Dynama inkasovala. S výjimkou toho úvodního měly všechny až komický nádech. Šílené chyby a zmatky v obraně, bohorovnost, absence základních obranných návyků. Zkrátka ukázkový chaos. A z toho plynoucí zasloužený výprask. „Děláme hrubé chyby, které si nemůžete dovolit ani v dorostu. Soupeř toho dokázal využít. Hráči si musí uvědomit, že pokud chtějí být ve Spartě, tohle se zkrátka nemůže stát,“ pěnil trenér Kotal.

Heča zpátky v brance, ale...

Spoustu fanoušků Sparty, možná i většina, má poměrně jasno. Nejlepším gólmanem v kádru je Florin Nita. Když se rumunský matador s ohledem na zdravotní indispozici Milana Heči konečně dostal mezi tři tyče, kvitovali to s povděkem. Opačné reakce se dostavily v momentě, kdy pro duel s Dynamem trenéři do sestavy Heču vrátili. Vlnu nevole umocnil fakt, že někdejší gólman Slovácka rozhodně nepřesvědčil. Inkasoval čtyřikrát, některé góly navíc byly opravdu laciné. V případě Heči to je navíc dlouhodobější stav, skvělá forma ze závěru minulé sezony je zdá se pryč. Brankářskou otázku by Kotal a spol. při hledání cesty ze současné situace neměli opominout.