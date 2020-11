iSport podcast: Kotal po výbuchu musí ukázat sílu. Lischka ani Heča nestačí

Měl to být pro Spartu klidný narozeninový zápas a pohodlný triumf nad soupeřem, který do té doby ani jednou v sezoně nevyhrál. Jenže Letenští předvedli v obraně totálně tristní výkon a vybouchli 2:4. Proč byla sparťanská defenziva tak chaotická a hráči opakují individuální chyby? Mají Lischka, Plechatý a Heča na Spartu? A jaký podíl na porážce má sám trenér Václav Kotal? Mohl být tento zápas zlomový z hlediska vnímání jeho práce u fanoušků, vedení a odborné veřejnosti?

Tomu všemu se věnuje první část nového iSport podcastu s šéfreportérem Štěpánem Filípkem. Moderuje Martin Vait. Všechny díly iSport podcastu najdete na iSport.cz/podcasty a ve všech podcastových aplikacích včetně Apple Podcasts nebo Spotify, jako i na YouTube kanále deníku Sport.

0:00 Proč Sparta vybouchla s Budějovicemi? Proč se kupí chyby a byl to návrat do minulosti?

11:14 Byl zápas zlomem pro Kotala? Kým by měla Sparta nahradit Heču?

27:27 Proč přišla Baníku covidová pauza vhod? Jaké změny bude chtít klub dělat v zimě?

43:05 Co stojí za skvělým startem Olomouce? Může klub skončit do první pětky?

57:30 Jaká byla atmosféra plzeňského týmu na hřišti při porážce se Zlínem?