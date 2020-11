Fukal: Sparťané brání laxně. Proč je Slavia dál než její rival?

iSport podcast: Kotal po výbuchu musí ukázat sílu. Lischka ani Heča nestačí VŠECHNA VIDEA ZDE

„Po pozitivním vstupu do sezony a zápasech v Evropské lize jsem si byl jistý, že hráči budou fungovat a mají už zaběhnuté věci jako organizace hry, automatismy. Zkrátka, že už budou vypadat celistvě. A najednou jsem se přesvědčil, že to stále hapruje. Základní věci vůbec nefungovaly.“

Především druhý gól, u kterého se nachomýtl David Lischka a Matěj Hanousek vypadal z pohledu defenzivy lajdácky. Co vy na to?

„Mě zarazil už první gól. Hráč s balonem nebyl atakovaný a obrana místo toho, aby natáhla prostor, zamezila náběhu, tak naopak vystupuje proti balonu. To jsou základní věci, o kterých jsem si myslel, že je hráči už mají v hlavě.“

Sparta - České Budějovice: Mészáros prostřelil Heču, po přezkumu VAR gól platí! 0:1

Individuální obranné chyby se opakují. Co s tím?

„Zastavím se u Davida Lischky, který například v Jablonci podával dobré výkony. Je nutné říct, že Slavia i Sparta jsou o úroveň výš. A to i přesto, že tým pod vedením Petra Rady dlouhodobě funguje. Ve Spartě se pozná holá kvalita hráčů a jejich chyby jsou vidět víc. A to nemluvím o konfrontaci s Evropou. Neřekl bych ale, že Lischka či Dominik Plechatý na Spartu nemají. To mi přijde ostré. Vidím problém jinde.“

Povídejte.

„Je to o koncentraci. Přijde mi, že provozní teplota některých hráčů není na nejvyšším stupni. V daném momentu se projevuje jejich laxnost a určité podcenění situace. A je jedno, zda proti vám stojí České Budějovice, Příbram nebo Opava. Vy jako hráč se i přes komorní atmosféru musíte vyhecovat a soustředit se po celých 90 minut. A to s jakýmkoliv soupeřem. To některým sparťanům chybí. Neudělají krok navíc, nejdou do skluzu, jdou do souboje jen na 90 %. To se vám všechno vrátí.“

SESTŘIH: Sparta - České Budějovice 2:4. Bláznivou přestřelku rozhodly defenzivní minely

Co se s tím dá dělat?

„Naštěstí pro sparťany to jde naučit. Otázka je, co na to trenér. Jakmile říká, že se opakují ty samé chyby, a přesto by se objevovat neměly, protože začátek sezony měl tým dobrý, hledal bych problém právě v koncentraci u jednotlivých hráčů.“

Jenže v případě Lischky je to již několikátý kiks. Tak v čem je problém?

„Když toho hráče osobně neznáte a nevíte, v jakém je rozpoložení, těžko se to rozebírá. Trenéři, kteří ho mají denně na očích a pracují s ním, musí vědět, v čem tkví ty potíže. Dívám se na to jako člověk zvenčí a myslím si, že je to více faktorů. Nicméně si převážná většina faktorů, které jsou u hráčů špatně, jde naučit. Jde to postupem času odstranit. Na druhou stranu hráči musí vědět, že hrají ve Spartě a tam se lajdácké chyby neodpouští. A pokud se opakují dlouhodobě, nemají tam co dělat. To by si měli někteří kluci uvědomit. V klubu jako je Sparta či Slavia mají hrát ti nejlepší a nejodolnější.“

Slavia dosud inkasovala jen dvě branky, Sparta třináct. Je to zatím největší rozdíl mezi kluby, které mají titulové ambice?

„V dnešní době rozhoduje o bodech, chcete-li titulech, každý inkasovaný gól. A tato čísla o něčem vypovídají. Ve zkratce řeknu, že Slavia dlouhodobě ví, co chce hrát a nějakým způsobem má hráče v kádru podobné a trenér Jindřich Trpišovský to vhodně doplňuje. Ondřej Kúdela a David Hovorka se jeví jako zodpovědné typy, o které se klub může opřít. David Zima na mě zase zapůsobil jako sebevědomý frajer. A vzpomene si dnes někdo, že jim odešel Vladimír Coufal? Ne, klub jede se dál. A o tom to celé je.“

Tým se drží jednoho herního stylu a nevybočí.

„Přesně tak. Trenér Trpišovský to umí vhodně kompenzovat a nic nemění. Dál buduje to, co kdysi začal. Jasně, dílčí detaily asi v něčem oproti týmu se Součkem a Coufalem budou jiné, ale není to takový průšvih jako v případě Sparty, když jí vypadli klíčoví hráči.“

Jak se Sparta do takového bodu dostane?

„Zdálo se mi, že s trenérem Kotalem, což je mimo jiné pro mě ideální volba, je na dobré cestě, aby byla stejně dominantní. Jenže se ukazuje se, že výpadky týkající se formy a psychiky u některých hráčů stále jsou. Chybí mi schopnost dlouhodobé výkonnosti. Je to jako ve škole: jako dvojkařovi se vám může stát, že občas dostanete čtyřku. Ale nesmí se z toho stát pravidlo, musíte se záhy vrátit k těm dvojkám. A to samé je i ve fotbale. Můžete občas ulítnout, ale musíte umět se vrátit na výkony, na které jsou u vás lidi zvyklí.“