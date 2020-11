Jak Heča zamrznul. Podívejte se na gól v síti Sparty ze všech úhlů

Ten moment jen podtrhnul sparťanskou mizérii v zápase s Českými Budějovicemi. Střela Petra Javorka po teči změnila směr, brankář Milan Heča jako by zamrzl na místě a jen sledoval, jak se míč šourá do sítě. Mohl na pokus záložníka Dynama reagovat? Rozebíráme ve VIDEU, ve kterém se na situaci můžete podívat ze všech stran.

Situaci v pravidelném pořadu Insider okomentoval i bývalý trenér Slavie či české reprezentace Karel Jarolím. „Myslím, že se na to dalo zareagovat. I kdyby to gólem skončilo. Ale nemůže tam stát, jako když zkamení! Byla to střela z dobrých pětadvaceti metrů, k teči došlo dost daleko od branky,“ hodnotil zkušený kouč.

