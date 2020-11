Zpověď sudího Hrubeše o rakovině i návratu: Ztrácel jsem elán bojovat

Loni 27. září se mu obrátil svět vzhůru nohama. Máte rakovinu, slyšel Karel Hrubeš zdrcující diagnózu. „Když jsem se to dozvěděl, absolutně jsem nechápal, co se děje,“ přiznává elitní rozhodčí. Fotbal šel v tu chvíli samozřejmě stranou. „V prvních dnech jsem se ani vracet nechtěl, protože jsem si říkal, že i fotbal je částečně příčina toho, že jsem se dostal do takové situace. Moje první myšlenky byly, že se vrátit nechci,“ vzpomíná. Za tři měsíce byl nicméně na hřišti zpět.

O svém boji se zákeřnou nemocí mluví otevřeně a do nejmenších detailů. „Stejně jako pro mě byla inspirace knížka od Koukala, může být pro jiné inspirací můj příběh,“ připomíná Karel Hrubeš badmintonistu Petra Koukala, kterého rovněž postihla rakovina varlat. „O téhle nemoci se moc neví, dokud se člověka netýká, pak s hrůzou zjistí, jak je třeba současná pandemie COVID-19 ve srovnání s rakovinou zanedbatelná. Na oddělení onkologie jsem zažil spoustu osudů, některé hrozné, některé hrdinské a povzbudivé.“

Jak se přišlo na to, že máte rakovinu?

„Na základě zdravotních problémů, které nebyly přímo viditelné. Byl jsem s dětmi v jump parku, hráli jsme na trampolínách vybíjenou, a dostal jsem dvakrát míčem do rozkroku. Myslel jsem si, že právě tam začala příčina mých zdravotních potíží, ale lékaři mě z toho vyvedli. Řekli, že už jsem to musel mít v sobě a tohle byla jen věc, díky které se problém projevil. A že mám být víceméně rád, že se něco takového stalo. Začal jsem mít bolesti břicha, šel jsem na kontrolu, a hned po ní mi doktor řekl, že musím okamžitě na zákrok.“

To šlo rychle.

„Pamatuju si to jako dnes, bylo to pátek dopoledne a v sobotu jsem měl jet pískat utkání Zlín - Jablonec. Když mě ve Vinohradské nemocnici přijímali, ještě jsem se ptal, zda by mě nemohli přijmout až v neděli, že mám utkání a v životě jsem se z žádného neomluvil. Trošku to připomínalo blázna Hnátka z Okresního přeboru, ale úplný blázen nejsem.“ (směje se)

Chce to větší otevřenost Čeští rozhodčí nemají dobrou pověst, poslední aféra kolem Romana Berbra to jenom podtrhla. Karel Hrubeš patří k tuzemské špičce a za jeho kariérou není žádný skandál, v zákulisí bývá označován za sudího, který se dokáže přizpůsobit poměrům ve fotbale. Nejčastěji ve své kariéře pískal zápasy Plzně, a to 33x, Spartu řídil 21x a Slavii 12x. K tomu, aby byli čeští rozhodčí lépe vnímaní, by podle Karla Hrubeše prospěla jednoduchá změna. „Byla by dobrá větší otevřenost, abychom měli prostor vysvětlit naše, i třeba špatná rozhodnutí, aby lidé pochopili, proč k chybě došlo. Ne jen formou vyjádření komise rozhodčích,“ míní arbitr, který má v tomto směru několik dobrých zkušeností. „Když došlo k nějakému kontroverznímu rozhodnutí a možnost byla, vítal jsem, když společnost O2 řekla, že by potřebovala moje vyjádření. Spousta mých kolegů by nemělo problém jít a říct: Viděl jsem to teď na videu a je to prostě chyba, která se stala. A případně vysvětlit, proč se stala. To je další z věcí, která by mohla českému rozhodcovství pomoct, pokud by byla umožněná,“ věří. (šq)

Co vám lékaři na váš nápad řekli?

„Jedna věc je, co si asi mysleli, druhá věc je, že mi slušně řekli, že jsem se zbláznil. Že můj nález nesnese odkladu, že musí nádor vyndat a poslat na histologii, aby se zjistilo, co se bude dít dál. Šlo spíš o prvotní šok, kdy člověku došlo, že má takovou nemoc. Když jsem se to dozvěděl, absolutně jsem nechápal, co se děje. Po třech vyšetřeních jsem šel na sál a odpoledne jsem byl už po operaci.“

Jak jste se z té informace vzpamatovával?

„Přiznám se, že šok to samozřejmě byl. Nekouřím, přehnaně nepiju, díky profesi rozhodčího se udržuju v nějaké kondici, jelikož přibírám i ze vzduchu, hlídám si i jídlo. Myslím si, že rakovině jsem naproti nešel. Ale pravda je, že další věcí, která vyvolává tuto nemoc, je stres – a to byl můj zásadní problém. Chtěl jsem všechno stíhat: práci, rodinu, fotbal. Přitom ve všech oblastech je člověk zatížený nějakým stresem, myslím si, že to mi nejvíc ublížilo. V té době jsem chtěl rozjet ještě nějaké další podnikání, což jsem naštěstí neudělal, ale psychicky jsem kvůli tomu trpěl a vyvolalo to nemoc.“

O co se člověk bojí po takové diagnóze víc? O sebe, nebo o rodinu?

„Když přišla prvotní informace, naskočila mi hned rodina, co s ní bude. Živím ji já, manželka byla v té době v domácnosti, aby děti měly nějaký komfort. Takže přišel strach o rodinu, o sebe ani ne. Snažil jsem se to pořád brát tak, že není možné, že se tohle stalo. A věřil jsem, že si s tím mé tělo poradí.“

Tady to nezvládnu...

Sdělili vám lékaři nějakou prognózu?

„Prognóza není možná. Nález se musí vyndat z těla, zjistit, zda je zapouzdřený, zhoubný, a jestli někde po těle není něco podobného. Na výsledky histologie čekáte čtrnáct dní – hodně dlouhých čtrnáct dní... Výsledky histologie byly pro mě pozitivní v tom, že nešlo o zhoubný nádor. Nicméně následně musíte na kontrolní vyšetření na CT – a tam mi našli na aortě zvětšenou uzlinu. Lékaři to vzhledem k předchozímu nálezu nemohou nechat jen tak, protože by mohlo jít o další ohnisko nádoru, takže mi oznámili, že budu muset absolvovat chemoterapie, jejichž počet určí konsilium.“

Kde jste chemoterapii podstupoval?

„Konsilium lékařů rozhodlo, že chemoterapie by měla zahrnovat tři týdenní cykly, na které se dochází do nemocnice. Ale přiznám se, že když jsem absolvoval přijímací pohovor ve Vinohradské nemocnici, uvědomil jsem si, že tam to nezvládnu.“

Jak to?

„Ve Vinohradské nemocnici se onkologické oddělení zrovna předělávalo, takže všude spousta špíny. K tomu nedostatek českého personálu, zahraniční pracovníci, kteří mluvili jen ukrajinsky nebo rusky. Říkal jsem si, že pokud mám ten boj zvládnout,