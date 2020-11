LIGA NARUBY: Bucha a chrchel, další Radova hádka, Heča až na Hradčany

V pořadí 8. kolo FORTUNA:LIGY zadělalo na nejdelší – a z hlediska jeho tvůrců i nejlepší – díl Ligy naruby. „Plzeň ve Zlíně tahala, jak se říká, za kratší konec, ale to, co vytáhl Pavel Bucha až z paty, za to se tedy stydět nemusí. Někdy ten televizní detail prostě takhle hezky vyjde a krásný fotbalový zážitek je na světě,“ zazní v něm hned na začátku. Buchovo dlouhatánské odplivnutí ale není jediným výrazným momentem. Petr Rada se opět pustil s někým do křížku (tentokrát s asistentem Liberce) a znovu se naštval na tiskovce. Sparta připravila svým fanouškům blamáž místo oslavy – a v Ďolíčku mrzlo, až klouzalo. Podívejte se na fotbal z nadhledu!