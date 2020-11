Slavia váhá nad africkou expanzí. Bílek: Akademie je téma, ale...

Slavia váhá nad africkou expanzí. Mohla by postavit akademii v metropoli Pobřeží slonoviny Abidžanu, odkud pochází záložník Ibrahim Traoré • Archiv Daniela Smejkala

Slavia váhá nad africkou expanzí. Mohla by postavit akademii v metropoli Pobřeží slonoviny Abidžanu, odkud pochází záložník Ibrahim Traoré • Archiv Daniela Smejkala

Slavia váhá nad africkou expanzí. Mohla by postavit akademii v metropoli Pobřeží slonoviny Abidžanu, odkud pochází záložník Ibrahim Traoré • Archiv Daniela Smejkala

Někdo v Africe kutá diamanty, a pak je z toho zbrojení a krvavé konflikty. Jiní tam vidí obrovský fotbalový potenciál. „Tamní hráči splňují moderní typologii i náš herní záměr,“ říká Jindřich Trpišovský. Trenér Slavie nad takovou expanzí uvažuje. Postavit stan, zjednodušeně řečeno, třeba v metropoli Pobřeží slonoviny Abidžanu a rok co rok odtud za „pár korun“ čerpat talentované dorostence. V textu pro iSport Premium najdete i rozhovor se sportovním ředitelem červenobílých Jiřím Bílkem.

Simon Deli a Michael Ngadeu už jsou z Edenu pryč. Africká stopa ve Slavii ale nevysychá. Naopak se rozšiřuje. K Ibrahimovi Traorému, Peteru Olayinkovi a Oscarovi Dorleymu se brilantními výkony rychle přidal extra talentovaný Abdallah Sima.

„Jejich elastičnost a pohybová kultura ve spojení s technikou dává týmu jiné ingredience. Typologicky patří do fotbalu, který chceme hrát,“ pochvaluje si své africké diamanty trenér Jindřich Trpišovský. V Opavě při drtivé výhře 6:0 dal do základní sestavy všechny čtyři, devatenáctiletý Sima přispěl úchvatným gólem. A Trpišovský by jednou rád měl v kádru víc takových Simů.

Ofenzivní univerzál ze Senegalu je jedním ze dvou hlavních důvodů, proč se Slavia vůbec myšlenkou expanze do Afriky zabývá. Tím druhým je nedávná zkušenost „sešívaných“ z neúspěšného play off Ligy mistrů proti Midtjyllandu. Dánský mistr bohatě čerpá z nigerijských zdrojů a na evropské mapě není zdaleka sám, kdo je připravený ve frontě na africké naděje.

Před šesti lety začala cesta Ibrahima Traorého, předskokana současných „českých“ Afričanů a hráče, který by v budoucnu mohl Slavii pomoci při rozkročení na dva světadíly...