Liga očima fanoušků: vzkaz Saňákovi, úkaz Sima i šance posunout fotbal

Slavia vede ligu a těší ji jeden objev za druhým. Podceňovaný Kuchta, mladý stoper Zima... a co teprve Abdallah Sima! To na Spartě retro nepřineslo štěstí, ale příděl, a jediným pozitivem je fakt, že se trenér na nic nevymlouvá. V Plzni litují ztracených bodů i prázdných tribun, Baník během nucené stopky volá po očistě fotbalu. Fanoušci Bohemians, mrznoucí na "štaflové tribuně" viděli i výkon jednoho "mladíka", co buší na dveře reprezentace. Přečtěte si, co na uplynulé kolo FORTUNA:LIGY říkají fanoušci ve svých pravidelných sloupcích pro Sport.

SLAVIA: Dámy a pánové, to je SIMA! Ačkoli všichni prorokovali těžký zápas po reprezentační přestávce, tak nakonec Opava dostala od Slavie šestigólový příděl. Přirovnání „sešívaných“ k virtuosům je namístě. A jako bonus fotbalového víkendu obdrželi prohry Plzně a Sparty, největších konkurentů v boji o ligový trůn. Aktuálně tedy čtyři body na Spartu, pět na Olomouc a šest na Plzeň dává trochu klidu do dalších zápasů. Kdo určitě stojí za zmínku, je před sezonou asi nejvíc podceňovaný útočník Honza Kuchta, který ke svým dvěma gólům s Nice přidal další dva s Opavou. Osobně bych opět také vyzdvihl Davida Zimu, který je pro mě základní stavební kámen sestavy a prozatím objev roku. Ale koho je potřeba nejvíc zmínit, je Abdallah Sima! Jeho výkony ve Slavii letí nahoru a je takovým malým úkazem. Jak jsme se rozplývali nad jeho gólem proti Nice, tak trefa proti Opavským byla opravdovou fotbalovou lahůdkou. Přeji mu, ať dá brzy zase krásný gól, třeba hned ve Francii. DAVID OCETNÍK. 42 LET, AREA 114 SESTŘIH: Opava - Slavia 0:6. Demolice! Famózním výkonem zazářil Sima

PLZEŇ: Musíme dát dvě výhry po sobě Další pokračování naší Corona ligy nás poslalo do neoblíbeného Zlína. Povzbuzeni výhrou nad Spartou jsme jeli natěšeni na další body. Pardon, my fanoušci teda ne, protože my se můžeme maximálně uvztekat, protože tahle vláda nás zřejmě již nikdy nikam nepustí. Možná o Vánocích, a pak co se stane... nikdo neví. Takže k dění na hřišti. Bušit do obrany jako hluchý do vrat – naprosto k ničemu. Nějaká penalta? K smíchu, to se pískat nemá a snad ani nesmí... Branka, co jsme dostali, jde částečně i za Hruškou, který mohl a měl proti Poznarovi vyběhnout. Druhý poločas byl o ničem, branku jsme nedali a je jasný, že pokud nezvládneme dvě výhry po sobě, je to špatně. Nevěšet hlavu, bude lépe. Určitě, nebojím se. Na hřišti brzičko brzy. A kdy v hledišti? To nevím, zeptejte se našeho zimního ministra zdravotnictví. Čest královně Viktorce, celý COVID z Čech navždy pryč! OTRÁVENÝ KOVI. 52 LET, KOORDINÁTOR DISTRIBUCE SESTŘIH: Zlín - Plzeň 1:0. Nečekaný triumf Ševců! Mdlé hosty sťal jejich bývalý hráč Poznar

SPARTA: Silný soupeř, každý soupeř… Retro dresy nám bohužel opět nepřinesly štěstí. Jestli jsem naposledy psal, že nám dělají problémy silnější soupeři, tak už jsme zase zpátky tam, kdy nám dělá problém každý soupeř. Některým hráčům nelze upřít snahu, ale jen ta nestačí. Obrana kupí triviální chyby, hra je statická, nepodržel ani gólman… Dostat doma čtyři góly je prostě strašný. Štve mě, že to vypadá, že už na nás zase stačí, aby protivník jen běhal a bojoval. Neumíme se s tím vyrovnat. Jediné pozitivum vidím v tom, že trenér nehledá výmluvy a berličky, jako je covid nebo marodka. Souhlasím, že ve Spartě by měli být hráči, kteří jsou schopni plnohodnotně zaskočit. Navíc jde také o to, že jsme mohli se Slavií odskočit v čele tabulky. Takhle bohužel vývoj soutěže opět nabírá scénář posledních ročníků. Jinak bývalému asistentu panu Saňákovi bych chtěl vzkázat, že druhého Kangu Sparta nenašla a chybí, což bylo vidět i teď. No a panu Vízkovi bych chtěl poděkovat, že vyslovil návrh vyřešit kauzu Hašek dohodou. S tím se ztotožňuju. MICHAL ŠEDIVÝ. 52 LET, OUTDOOR EXPERT SESTŘIH: Sparta - České Budějovice 2:4. Bláznivou přestřelku rozhodly defenzivní minely

BANÍK: Tohle je opravdu sci-fi doba… Kvůli výskytu koronaviru v klubu (v drtivé většině maximálně rýma nebo únava) se Baník dostal do hygienou nařízené karantény s dvoutýdenní stopkou. Je otázkou, v jakém rozpoložení se ukážeme začátkem prosince v Opavě. Obávám se, že se COVID-19 objeví u více klubů a s termíny na dohrání ligy kvůli karanténám to nebude jednoduché. I proto si myslím, že měla být Liga národů přerušena, nebo ještě lépe zrušena. Neznám snad nikoho, koho by tento model reprezentačního fotbalu nějak vehementně zajímal. V této sci-fi době – a nevím, jestli to je náhoda – má fotbal šanci vyměnit předsedu svazu včetně celého vedení. Je to jedinečná příležitost posunout fotbal u nás dál, i když je ta fotbalová a špinavá chobotnice tak propletená a dlouhodobě zakořeněná, že to bude mít nový šéf nesmírně těžké. Přece jen, politika, fotbal a sport všeobecně je odrazem společnosti a naopak. Ale jak my na Baníku zpíváme: „Věříme a věřit budem´...“ DAVID LIVEČ. 39 LET, VEDOUCÍ PRODEJE iSport podcast: Je “Fevoluce” naivní? Měla by chtít funkce a nezavrhovat rozhodčí