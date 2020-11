Juliš a Karlsson potopili Celtic. Kombo pro ligu? Expert je skeptický

Fotbalisté Sparty poté, co inkasovali branku od Celtiku • Pavel Mazáč / Sport

Sparťanský obránce Dávid Hancko poté, co proti Celtiku vyrovnal na 1:1 • Pavel Mazáč / Sport

Střídající David Moberg Karlsson poslal Spartu do vedení • Pavel Mazáč (Sport)

Duu Karlsson - Juliš to v Evropě jde. Bude spolupráce fungovat v lize? • koláž iSport.cz

V listopadu přišel o dvorního parťáka, Adama Hložka totiž vyřadila ze hry únavová zlomenina zánártní kůstky. Lukáš Juliš tak na hrotu Sparty na nějaký čas osiřel. Kouč Václav Kotal ale rychle našel alternativní řešení. Do útoku vysunul Davida Moberga Karlssona, jeho spojení s Julišem zaklaplo okamžitě. Rukou společnou a téměř nerozdílnou dvakrát popravili slavný Celtic. Nyní vyvstává otázka, jestli mohou být takhle smrtící i v lize. Napoví možná už nedělní Teplice. V tématu pro iSport Premium najdete i grafický rozbor třetí branky v síti Celtiku a rozhovor s expertem Miroslavem Jirkalem. Ten nabízi i skeptický pohled.

Ve čtvrtek večer zaplavily sociální sítě identické vzkazy fanoušků Glasgow Rangers. „Podepište Juliše!“ vyzývali příznivci klubové vedení. Nadsázka? Možná jen do určité míry. Kanonýr Sparty totiž v rozmezí tří týdnů potrhal Celtic, tedy úhlavního rivala Rangers, na kusy.

Ve dvou utkáních mu nasypal dohromady pět gólů. Na drtivé většině z nich pak měl podíl právě David Moberg Karlsson. Dvakrát přímo asistoval, další dvě akce pak sám rozjel. A Juliš dotáhl.

„David je ideální hráč do brejků. Je velmi dobře rychlostně vybavený, umí jeden na jednoho a má přesnou přihrávku. Julda zase dokáže být ve správný moment na správném místě. Jejich spolupráce po zranění Adama Hložka je dobrá,“ radoval se trenér Václav Kotal.

Před zápasem v Celtic Parku se přitom vytažení Karlssona na hrot jevilo jako nouzová varianta. Mimo byli Hložek i Libor Kozák, další útočníky Sparta k dispozici neměla. Tenhle tah ale Kotalovi vyšel dokonale. Juliš s Karlssonem se na sebe okamžitě napojili.

Lukáš Juliš v roce 2020 (F:L+EL) systém 3-5-2 systém 4-5-1 7 zápasy 5 10 góly 1 19/13 střely/na branku 3/1



Švéd dokázal využít svých předností: přímočarosti, rychlosti, ohromné síly v soubojích v driblinku. A taky dobrého vidění hřiště, což dokumentovala skvostná přihrávka na druhou Julišovu trefu. Vrtkavou a mátožnou defenzivu ničil bleskovými výpady, jeho parťákovi pak stačilo to, co umí naprosto dokonale. Být tam, kde je to potřeba. Tedy v prostoru pro zakončení.

„V Evropě se týmy proti Spartě víc tlačí dopředu, tím pak vznikají mezery v jejich obraně, což Karlssonovi i Juldovi vyhovuje. Najednou mají víc času, víc místa. Když jste šikovný, což David rozhodně je, dokážete toho využít,“ míní trenér David Holoubek.

Nutno říct, že skotský gigant ve zmíněném dvojzápase bránil hrozivě. Naivně, nedůrazně. To ale nijak neshazuje práci, kterou Karlsson s Julišem na hrotu odvedli. Oba dokázali ve prospěch týmu vložit své přednosti. Během krátké doby tak v útoku Sparty vznikla harmonie. Pevné spojenectví.

„Lukáš není typický útočník, ale je rychlý, umí si najít prostor, navíc je extrémně gólový. Trenér Kotal s hráči pracuje každý den, ví o nich všechno. Načetl si, že obrana Celtiku není tak kompaktní a rychlostně vybavená. Karlsson mu do toho skvěle seděl, od kouče to byl dobrý tah a cit na přečtení soupeře. Tohle je Kotalova silná stránka, umí protivníka skvěle zanalyzovat. Výsledek a statistiky obou hráčů to potvrzují,“ zdůrazňuje Holoubek.

Sparta ovšem musí velmi rychle přešaltovat na ligu, už zítra jí čeká důležitý mač v Teplicích. A vyvstává otázka, jestli se i v takovém duelu může kombo Juliš + Karlsson uplatnit. To se týká především druhého jmenovaného. Volnosti, kterou měl v Evropě, a která představuje palivo pro jeho výkon, se mu v tuzemské soutěži jen velmi těžko dostane.