Plzeň v potížích. Z pěti metrů nedotlačíme míč do sítě, zoufal si Guľa

Jeden z vážných aspirantů na mistrovský titul se dostává do těžkých potíží. V Českých Budějovicích předvedla Plzeň bezvýslednou koncovku a sebrala pouhý bod za remízu 0:0. Pokud v neděli Slavia v domácím prostředí složí nováčka z Brna, odskočí Viktorii na osm bodů. A to je – z pohledu západočeského týmu – vysoce kritická situace! „Bodový rozdíl už může být velký, ale soutěž je dlouhá,“ pronesl zklamaný plzeňský kouč Adrian Guľa.

Ve Zlíně i nyní v Českých Budějovicích jste nevstřelili gól. Šlo z vašeho pohledu o podobné zápasy?

„Ano, zopakovali jsme dobrý vstup do zápasu jako ve Zlíně, produktivita a efektivita v koncovce však byla slabá. Soupeř pak hru dorovnal. Jelikož je momentálně v euforii a hraje solidní fotbal. Ztratili jsme dominanci, ale věděli jsme, že to bude o pracovitosti. V druhém poločase jsme se zásluhou nasazení dostali do dvou velkých šancí, takové zápasy pak bývají o tom, zda je proměníme. Ale ani z pěti metrů nedokážeme balon do sítě protlačit… Doplatili jsme na produktivitu, proto si odvážíme jen bod, což je málo.“

V utkání jsme měli šestnáct rohových kopů a spoustu standardních situací v okolí šestnáctky, jenže jste byli jen málo nebezpeční. Je to o správném chování ve vápně?

„Ano, měli jsme toho hodně. Už v první minutě jsme měli velmi dobrou možnost, jenže z ní nic nebylo. Je jasné, že pokud máme šestnáct rohů, nemůžeme dát šestnáct branek, ale aspoň jeden z toho být musí. Naše efektivita je nedostatečná vzhledem k aktivitě a množství ofenzivních vstupů. Není to jen o exekutorech, ale i o timingu. A také o tom, abychom v závěru neztráceli hlavu. Zase přišel dobrý centr, jenže jsme stáli v jedné linii a nedokázali ani tuto příležitost proměnit. Prostě slabá produktivita.“

Neuvažoval jste v průběhu utkání o hře na dva vysoké útočníky?

„Přemýšleli jsme o tom, ale chtěli jsme zůstat věrní našemu systému hry. Měli jsme velkou převahu a nechtěli nic měnit. Hru na dva hroťáky nemáme tak secvičenou, především co se týče presinkových situací. Nechtěli jsme, aby si soupeř počkal na brejk a ztrestal nás. Rozhodli jsme se to dohrát s jedním útočníkem a též s Marko Alvirem.“

Dva zápasy v řadě jste venku nevstřelili branku. Jde o hlubší problém?

„Je to způsobené nízkou produktivitou. Každý zápas měl svůj příběh, svoje zákonitosti. Ve Zlíně se nám podařilo soupeře zatlačit, ale nedovedli jsme si najít vhodné místo k zakončení. Dnes jsme měli tři obrovské šance… Chybí nám klid v koncovce, na ofenzivní mužstvo je to málo.“

Zápas mohl mít podobný scénář jako ve Zlíně. Stačilo jen, kdyby Javorek trefil v šesté minutě poloodkrytou branku. Hodně vám zatrnulo?

„Věděli jsme, že soupeř má dobré kontry a my musíme hrát vzadu bez chyb. Každopádně tato situace mužstvo vyrušila. To by se nám nemělo stávat, jelikož jsme zvládli úvod zápasu podpořený tutovkou. Kluci cítili, že se dostáváme do šancí, že hrajeme v solidním tempu. Prostě musíme i na nepříjemné věci reagovat jinak. Nejsme tak daleko, jak bychom očekávali.“

Pokud v neděli Slavia potvrdí roli favorita proti Brnu, odskočí vám na osm bodů. Je to vážný problém vzhledem k plzeňským titulovým ambicím?

„Díváme se na sebe. Poslední dva zápasy neodpovídaly nastavenému levelu z utkání se Spartou. Nyní se potřebujeme velmi významně konsolidovat a stabilizovat výkonnost. V neděli hraje Slavia, bodový rozdíl může být už velký. Z druhé strany soutěž je dlouhá. Pro nás je podstatné, abychom správně uchopili věci, které se v poslední době opakují.“

Podruhé v řadě jste postavil totožnou základní sestavu a podruhé to k ničemu nevedlo. Nastal čas na změny?

„Bude to součástí diskuse. Střídající hráči nám ukazují, jak jsou připravení. Další věcí je i zdravotní stav mužstva, taktické detaily. Dnes jsme neměli k dispozici Kayambu, který by jinak naskočil. S ohledem na další utkání s Karvinou nečekám extrémní rotaci. Hráči dělali věci solidně, dobře pracovali, možná nám chyběl kousek štěstí, možná větší chemie a vyladění celé jedenáctky.“

SESTŘIH: České Budějovice - Plzeň 0:0. Trápení favorita a další ztráta venku Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.