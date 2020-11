Opava v nouzi. Zavadil a nejlepší? Smutný příběh, říká kouč Radoslav Kováč

V prvních minutách to vypadá, že jde se svým týmem po titulu. Ostrý presink, kuráž. Jenže stačí jeden špatný moment vzadu a je po Opavě. Trenér RADOSLAV KOVÁČ si od lavičky neví rady. Na Slovácku (1:3) v tom opět nechal vymáchat sedmnáctiletého stopera Dalibora Večerku, který nezabránil druhé a třetí brance. „Padlo to na něj,“ přiznal. Předtím Kováč se svým souborem padl 0:6 se Slavií a teď ho čeká domácí dvojzápas s Baníkem a Mladou Boleslaví. „Tam se strašně moc napoví, jak to s námi bude pokračovat,“ dodal.

Jak vám je po další porážce?

„Začali jsme aktivně, slušně, měli jsme centry i zakončení. Ale co my dostáváme za góly, to je neskutečné. Opravdu tomu nerozumím. Jsou to vyloženě hrubé chyby.“

Narážíte hlavně na první branku, kterou jste si vstřelil víceméně sami, že?

„Jsou tam dva zkušení hráči, gólman Fendrich a Žídek. Žádný hráč soupeře…A my z toho stejně dostaneme gól. Organizace hry je strašně důležitá. Před druhým gólem přišla nesmyslná, zbytečná přihrávka na střed. Pak samozřejmě klasika. Celé se to zbořilo a za chviličku to bylo 3:0. Hlavně jsem potřeboval zklidnit hráče, aby se z toho nepo…Pak jsme dali branku a trošku jsme se nadechli. Ve druhém poločase jsme se snažili s tím něco udělat, ale nedostali jsme se tam. Nějak se to dohrávalo. Zápas byl rozhodnutý za pětadvacet minut našimi hloupými chybami.“

Není zarážející, že vaším nejlepším hráčem byl veterán Pavel Zavadil?

„To je smutný příběh. Stoprocentně.“

Proč jste nechal znovu vytrápit mladého beka Večerku? Evidentně je toho na něj moc.

„Řešili jsme to už před Slavií. Minule jsme dali do obrany Hraběho (Hrabinu), ale tomu to nevyšlo. Chtěli jsme Večise podržet. Máme zraněné hráče Schaffartzika, Hnaníčka, Rychlého, chybí i Helešic. Mladý stoper Koschatzký byl pět týdnů nemocný.“

Jiná varianta fakt nebyla?

„Přemýšlel jsem nad změnou rozestavení na čtyři obránce, ale zase jsem neměl levého beka. Vidím, že toho bylo na Večise hodně. V žádném případě to nechci na něj svádět. On začal velice dobře, ale liga je o něčem jiném. Teď to na něho padlo.“