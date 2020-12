Poznarův skok za červenou. Prý viděl pohyb, pak to byl reflex, řekl Páník

V předchozích dvou partiích byl zlínský snajpr Tomáš Poznar za hrdinu. Vystřelil výhry nad Plzní a v Karviné. V pátek měl špatný den. Během pěti minut vyfasoval dvě žluté karty. Jednu za úder rukou a druhou po nafilmovaném pádu v šestnáctce. „Nerad hraju proti deseti. Domácí postavili dvě řady, blok. Výhry nad těžkým soupeřem si cením,“ řekl jablonecký trenér Petr Rada.

Severočechům se v Baťově městě líbí. Pravidelně si sem jezdí pro výslužku. To platilo i v pátek. Byť první tři šance Pleštil, Zelený a Hrubý neproměnili.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 71. Pilař, 84. Schranz Sestavy Domácí: S. Dostál – Simerský, P. Buchta, Procházka – Fantiš (78. Janetzký), Hlinka, Conde (90+2. Slaměna), Jiráček (C) – Dramé (46. Jawo), Poznar, Čanturišvili. Hosté: Hanuš – Libor Holík, Martinec, Zelený, Krob (90+2. Jovović) – Považanec (C) – Pleštil (67. Ladra), R. Hrubý (90+2. Čvančara), V. Kubista, Pilař (87. Podaný) – Schranz (87. Doležal). Náhradníci Domácí: Janetzký, Jawo, Kolář, Rakovan, Martínez García, Toutou Mpondo, Slaměna Hosté: Čvančara, Doležal, Hübschman, Jovović, Ladra, Podaný, Vajner Karty Domácí: Poznar, Poznar Hosté: Libor Holík, Krob Rozhodčí Berka – Mokrusch, Podaný Stadion Stadion Letná, Zlín

„Od začátku jsme byli horším týmem. Nepodařilo se nám chytit rytmus hry. Soupeř byl rychlejší, ve středu pole obratnější s míčem. Nás jako vždycky podržel Standa Dostál. Když jsme se do toho jakoby dostali, přišel Poznarův pád v šestnáctce. Podle mě zbytečný a on to ví,“ podotkl zlínský kouč Bohumil Páník. „Říkal, že zaregistroval pohyb hráče nohou. Pak už to byl reflex, podle něhož reagoval,“ tlumočil debatu.

Páník se následně vztekl, za protesty obdržel také kartu. Nešlo mu ani tak o situaci ve vápně. Vadila mu první žlutá pro útočníka. „Pochybuji, že tam byl vystrčený loket. Hrotový hráč se srazí se stoperem a dostane kartu,“ kroutil hlavou. „Musím se na to detailně podívat,“ dodal.

SESTŘIH: Zlín - Jablonec 0:2. Domácí v deseti padli, rozhodli Pilař a Schranz Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Klíčový moment však přišel v poslední minutě prvního poločasu, kdy se Poznar perfektně prodral do šestnáctky, cestou odhodil stopera Jakuba Martince, a pak bez Zeleného přičinění v šestnáctce příliš okatě upadl. Chtěl penaltu, místo toho mu sudí Ondřej Berka ukázal druhou žlutou. Bylo zřejmé, co bude následovat. Domácí se ukotvili v defenzivě a čekali, co sok vymyslí.

V 71. minutě vytáhl trumfovou akci. Robert Hrubý rozhodil přihrávku doleva na Pilaře, ten si levačkou postrčil balon dopředu a pravačkou obstřelil Dostála. „Nebylo to lehké,“ zdůraznil Rada. „Míč přebral i díky nasbíraným zkušenostem a nádherně zakončil na zadní tyč. Balon mu neodskočí, tak to má v celé kariéře. Bohužel Vaška zabrzdila zranění,“ dodal kouč vítězů.

Teď je zrovna období, kdy je bývalý reprezentant zdravý a platný. Na place vydržel téměř až do konce, obranu neustále větral. Export bodů na sever potvrdil Ivan Schranz, jenž s bravurou proměnil pokutový kop za faul Cheicka Condeho na svou osobu. Zlínští byli paradoxně nebezpečnější v deseti. Pomohli si střídáním, Lamine Jawo byl na hrotu velmi platný.

„Už to bylo jen o tom, jestli Lamine uteče nebo ne,“ shrnul Páník. To se nestalo. „Nevyšlo nám to,“ věděl trenér, jehož výběr utnul sérii tří vítězných duelů. Navíc přišel o Poznara.