Necid se po třech letech trefil v lize: Hořkosladký gól, litoval remízy

Co vám chybělo k vítězství?

„Druhý gól a víc bojovnosti. Často jsme nevyhrávali souboje a sami sebe jsme tím dostávali pod tlak. Dobře jsme začali a šli jsme do vedení, ale Pardubice byly fotbalovější. Nevím, jestli to bylo způsobené tím, že jsme kvůli karanténě deset dnů nehráli, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Nebezpeční jsme byli znovu až ke konci zápasu: třeba Tondovi Vaníčkovi chybělo půl kroku k tomu, aby střílel do prázdné.“

Vy jste měl kromě gólové situace ještě další šance. Vyčítáte si některou?

„Z první šance jsem dal gól a pak mi to Novas (záložník Vojtěch Novák) dával pod sebe, ale špatně jsem vyhodnotil, že mám střílet hned z prvního dotyku. Ve druhé půli jsem to trefil dobře, jenže gólman vytáhl ještě lepší zákrok.“

Jak se vám v útoku spolupracovalo s Matějem Pulkrabem?

„Vinou nejrůznějších okolností jsme spolu nastoupili poprvé a já sám jsem hrál na dva útočníky po dlouhé době. Myslím, že jsme si s Matějem vyhověli, přihrál mi na gól. Snad spolu odehrajeme co nejvíc zápasů.“

Frustrovaly vás verdikty rozhodčího? Často jste se divil.

„Divil jsem se, ale sudí má pravdu, jeho rozhodnutí neovlivním. Možná se někdy vztekám zbytečně, ovšem respektuju, co rozhodčí pískne. V daný moment jsem naštvaný, ale pak už to neřeším.“

Byl jste naštvaný i po vyrovnávacím gólu Pardubic, kdy jste zůstal ležet na polovině hřiště po úderu loktem?

„Byl to klasický souboj, běžel jsem od jednoho hráče k druhému. Chtěl jsem se před něj dostat, ale on se zpevnil a nechal mi tam loket. Pak už jsem jen viděl, jak Pardubice dávají gól. Za mě to faul asi nebyl.“

Dvacet minut před koncem jste dostal žlutou kartu za faul na pardubického brankáře Marka Boháče. Bavili jste se o tom po zápase?

„Kdepak, tohle jsme si vysvětlili hned po tom zákroku. Chtěl jsem hrát míč, omluvil jsem se mu. Známe se už z dorostu, hráli jsme spolu ve Slavii. Po zápase jsme se pozdravili a řekli jsme si, jak se máme. To bylo všechno.“

Navzdory chladnému prosincovému počasí vám znovu fandili nejvěrnější příznivci na štaflích za zdí stadionu. Ceníte si toho?

„Jasně, slyšel jsem je. Bylo jich sice málo, ale jsem rád, že nás povzbuzují aspoň takhle. Že si i v tomhle počasí sednou na štafle a devadesát minut nás podporují. Moc díky!“

Mimochodem, jak moc váš tým poznamenaly trable s koronavirem? Kvůli karanténě jste minulý týden museli odložit zápas v Jablonci.

„Dost nás to ovlivnilo, každé čtyři dny někdo vypadl. Pak se vám těžko na něco připravuje. Ale takhle to mají i další týmy, pro všechny je to stejné. Nehráli jsme v nejsilnější sestavě, ale nemůžeme to brát jako výmluvu.“

Dohrávka v Jablonci, kde jste na jaře 2008 hostoval ze Slavie, vás čeká už v úterý. Těšíte se?

„A jak! Odehrál jsem tam půl roku, těším se na stadion i na zápas. Potřebujeme napravit ztrátu s Pardubicemi, budeme chtít v Jablonci vyhrát.“