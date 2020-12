Kučera s Teplicemi hned napoprvé vyhrál: Rozhodla penalta a brankář

Mohl jste zažít povedenější premiéru?

„Takhle by si to přál každý trenér. Snad to nebude jen o té úspěšné premiéře, snad hráči budou takhle makat a jezdit dál. Nemáme jednoduchý los, ovšem první vyhraný zápas by nás mohl vzpružit. Jsem za kluky moc rád. Celý týden jsme na něčem dělali, oni si to osahali a teď vidí, že to má smysl. Je potěšující, že jsme to zvládli i navzdory marodce, hráči si zaslouží absolutorium.“

Co rozhodlo?

„Když náš brankář Němeček ve druhé půli chytil penaltu. Pak se to překlopilo v náš prospěch. Kdyby Boleslav vyrovnala na 1:1, bylo by to ještě otevřené. Časem jsme přidali druhý gól a dotáhli jsme zápas k vítězství.“

Když jste zmínil jednadvacetiletého gólmana Luďka Němečka, jak moc pro vás byl důležitý?

„Byl perfektní. Už za mého předchůdce Standy Hejkala se vyrovnal dlouhodobé jedničce Grigarovi a teď ho nahradil. Nebyl důvod Luďkovi nevěřit i pro tenhle zápas. Už během týdne na mě působil klidným dojmem a psychicky zvládl i zápas. Podržel tým, který mu to určitě vrátí v jiných utkáních.“

Překvapil jste stažením obvyklého středního záložníka Tomáše Kučery na stopera. Byla to vynucená změna kvůli marodce?

„Už na tiskovce jsem říkal, že Kučera bude hrát stopera, tak jsem ho tam dal jako svého jmenovce. (usmívá se) Ale variant doopravdy nebylo moc. Hošek nebyl v takovém zápasovém rytmu, měl i virózu, přesto jsem uvažoval o něm a Shejbalovi. Nakonec jsem si řekl, že tam dám Kučeru, který umí bránit a má i dobrou rozehrávku. Snažili jsme se o výstavbu od brankáře, k čemuž má Tomáš perfektní předpoklady. K tomu se vrátil Vondrášek a obrana byla konsolidovaná. Od ní se to odvíjelo dál, potěšili mě i mladí kluci: třeba Fortelný s Juklem v záloze odvedli taky super výkon.“

Chtěl jste zpevnit obranu, která byla teplickou slabinou?

„Je pravda, že jsme chtěli být obezřetní v defenzivě, čekat na šanci k brejku a využít ji. Mohli jsme mít problém, kdyby Škoda proměnil první šanci celého zápasu, pak jsme ale měli tři nebezpečné situace my. Ke konci první půle jsme dali gól a šli do vedení. První poločas se mi z naší strany líbil víc, byli jsme nebezpečnější do ofenzivy.“

A pak?

„Boleslav neměla za stavu 0:1 co ztratit. Dala tam dva hroťáky a zmáčkla nás. Přežili jsme penaltu a začali jsme být nebezpeční. Trefili jsme tyč a líp jsme se dostávali do přechodové fáze. Náš druhý gól padl po chybě boleslavského gólmana, ale to se někdy stává. Jsem rád i za nulu vzadu, tenhle zápas může tým nakopnout.“

V čem ještě vidíte rezervy?

„V první řadě bych chtěl, aby byli všichni hráči zdraví. Pak je tu ještě pár detailů, které odhalil zápas. Třeba Tomáš Kučera, který zaskakoval na stoperu: někdy sledoval až moc míč a představoval bych si u něj, aby před bránou pokrýval nebezpečné hráče soupeře. Ale stoper holt není jeho obvyklá pozice. Nelíbila se mi ani dvacetiminutová pasáž ve druhé půli: měli jsme být aktivnější, víc podržet míč a nenechat se tolik zatlačit. Máme na čem pracovat, sezona bude ještě dlouhá.“