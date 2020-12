Experti věří před slavným derby na Letné v úspěch Slavie

Bitva o první místo a ještě k tomu nejslavnější zápas české fotbalové historie – derby Sparta – Slavia. Co víc by si měl fanoušek přát? Samozřejmě to, aby mohl na stadion a prestižní duel se hrál před narvaným stadionem. Letenští sice hrají doma, ale v lepší pozici jdou do derby S slávisté. Mají dvoubodový náskok a navíc v posledních letech s rivalem neprohrávají. Podle bookmakerů Chance tomu tak zřejmě bude a na Letné zvítězí Slavia.