Co ukázalo derby „S“: Julišovo selhání, velký brankář i jiná úroveň

Co nabídlo první derby pražských "S" v sezoně? • FOTO: Koláž iSport.cz Tucet. Pro Slavii ohromně sladký, pro Spartu naopak tak bolestivý. Nedělní derby na Letné určilo, že rudí čekají na výhru nad odvěkým rivalem už dlouhých dvanáct zápasů. I tentokrát k ní měli pořádně daleko, sešívaní byli lepší ve všech směrech a zcela zaslouženě sebrali všechny body po přesvědčivém triumfu 3:0. Projděte si, co všechno první derby „S“ v sezoně přineslo.

Dočkal v útoku Taktický záměr, který se minul účinkem. Trenér Václav Kotal pro derby zařadil kapitána Bořka Dočkala na nezvyklou pozici do útoku, zkušený reprezentant se celý první poločas pohyboval prakticky na úrovni Lukáše Juliše. A pod ním operoval Ladislav Krejčí starší, původem křídelní hráč. Zvláštní šachy, ovšem bez kýženého efektu. „Byla to reakce na typologické složení zálohy Slavie. Měli tam Lingra, Holeše a Ševčíka. Proto jsme pro Dočkala zvolili pozici výš, na úrovni Juliše. A Krejčí měl hrát na Holeše coby defenzivního záložníka. Takový byl záměr,“ vysvětlil Kotal. Bořek Dočkal po nevydařeném prvním poločase derby se Slavií • Foto Michal Beránek (Sport)

Julišovo selhání Před derby z něj vyzařovala obrovská sebejistota. „Vyhrajeme,“ hlásil odhodlaně do světa útočník Lukáš Juliš. V naprosto stěžejním momentu ovšem selhal. Za stavu 0:0 mohl svůj tým poslat do výhody, penaltu však trestuhodně zahodil. Jeho střela neměla ani směr, ani potřebnou razanci. „Když neproměníte penaltu a pak inkasujete ze standardní situace, na mužstvo to zapůsobí,“ prohodil Kotal. Paradoxem je, že si Juliš napříč kalendářním rokem 2020 drží úžasnou produktivitu. Mraky gólů dával už na jaře během hostování v Sigmě, v nové sezoně pak navázal už v rudém. Nyní, když to jeho parťáci nejvíc potřebovali, ovšem branku nedoručil. Brankář Slavie Ondřej Kolář právě zlikvidoval penaltu sparťana Lukáše Juliše • Foto Michal Beránek (Sport)

Sima = zlepšená produktivita Jestli měli slávističtí fanoušci důvod se kvůli něčemu dokola na svůj tým zlobit, byla to jeho produktivita. Byť obecně ofenziva je stabilně nejlepší v Česku a mužstvo sbírá úspěchy, leckdy potřebovalo až příliš šancí a někdy ani to nestačilo. Chce to gólového útočníka, znělo do zblbnutí... Tak teď je tu Abdallah Sima, který sice hraje zprava, ale produktivitu týmu zvedá úžasně. Sparta - Slavia: Sima si parádně zpracoval a přesně zakončil k levé tyči, 2:0!

Kolář, velký brankář Sice bude sám dál tvrdit, že moc penalt v životě nechytil, jenže už to přestává být pravda. Ale co hlavně, Ondřej Kolář zabírá v těch opravdu důležitých momentech. Jako při play off Ligy mistrů v Kluži, kde chytil penaltu. Jednu čapnul taky v Midtjyllandu, tam si na něj ovšem počkala neúprosná pravidla a bolestné opakování... A teď v derby. Znak velkého hráče. Pardon, velkého brankáře. Sparta - Slavia: Kolář se vykoupil, chytl Julišovu penaltu!