S bráchou to bolelo, řekl Sadílek. Slovácko s dresy šetří, ale výměna byla

Slovan poslal z penalty do vedení Michal Rabušic • ČTK / Petrášek Radek

Brácha proti bráchovi. Michal (21) a Lukáš (24) Sadílkovi si emotivní bitvu Liberce se Slováckem (1:1) užili, díky tomu, že oba operují ve středu hřiště, se navíc hned několikrát střetli v soubojích. A někdy také pěkně bolestivých. „Bylo to zajímavé pro nás a myslím, že i pro diváky,“ tušil mladší z dvojice, který hostuje pod Ještědem z nizozemského PSV Eindhoven.

Evropská liga, domácí soutěž. Přepíná se těžko?

„Ani ne. Věděli jsme, co je v sázce. Kdybychom vyhráli, mohli jsme se posunout do vyšších pater tabulky, vzhledem k průběhu zápasu je ale remíza spravedlivá. Bohužel.“

Pro vás muselo jít o pikantní souboj, že? Nastoupil jste poprvé během profesionální kariéry proti bratru Lukášovi.

„Jo, bylo to zajímavé a myslím, že i pro diváky. Musím říct, že brácha dřív souboje příliš nevyhledával, ale zlepšil se v nich. Občas to s ním i bolelo. Lukášovi se teď daří, přeji mu, aby to tak pokračovalo... Mrzí mě ale, že jsme ho neporazili.“

Stihli jste prohodit pár slov?

„Ani ne, nebyl na to čas. Spíš než s bráchou padaly narážky a srandičky od ostatních, což k tomu patří.“

Nepotkali jste se ani po zápase?

„To jo, pokecali jsme. A nakonec jsme si vyměnili i dres, i když si je ve Slovácku moc vyměňovat nemohou. To spíš až po sezoně. Když proti sobě ale nastoupíme jednou, možná dvakrát za život, bylo to na místě.“

Souhlasíte, že jste s přesilovkou po vyloučení Vlastimila Daníčka měli naložit lépe?

„Jednoznačně. Měli jsme několik situací, které jsme mohli vyřešit líp. Kdybychom dali gól na 2:0, uklidnili bychom se a Slovácko by si s námi nevědělo rady. Jak bylo vedení těsné, hosté stále cítili šanci a nadechovali se u každé standardky. Nakonec z ní také udeřili.“

Ještě předtím se ale vykartoval Taras Kačaraba...

„Chyběl nám. Až do vyloučení hrál dobře, cítili jsme z něj jistotu. Bohužel byla druhá karta důsledkem přemotivovanosti. Asi tomu pomohlo, že se souboj odehrál před střídačkami. Slovácko trochu vyvinulo tlak na rozhodčího, bohužel nás to oslabilo.“

Berete nakonec bod, nebo je po prohraném derby s Jabloncem (1:3) dalším zklamáním?

„Když budu mluvit za kabinu, tak určitě nebereme. Chtěli jsme právě domácí porážku s Jabloncem odčinit, ale nezadařilo se... Musíme se teď dívat dál, čeká nás ještě spousta utkání.“