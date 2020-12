Zázračný balíček Sima. Trenér popsal vzestup i obchod s Francií

Před tři čtvrtě rokem si v době koronavirové krize kopal za domem za Táborem s novými spoluhráči, trénoval individuálně, nikdo ho neznal. Dnes o něm ví celé Česko i skauti všemožných evropských klubů. Abdallah Sima je úkaz a fenomén posledních týdnů, v neděli dvěma góly rozčísl derby proti Spartě, nejslavnější český zápas. „Je to zázrak. On je balíček, který v kariéře už možná podruhé neobjevíte,“ podotýká Miloslav Brožek, trenér Táborska, který měl na jeho příchodu do Česka zásadní podíl.

Leckdo si už položil otázku, jak je možné, že ve francouzském Evianu nerozpoznali talent Abdallaha Simy a nechali ho odejít do Česka. Každý, kdo vidí góly, práci a progres teenagera ze Senegalu, je z něj paf.

„Nedávno jsme se v Praze setkali se sportovním ředitelem Evianu, oni si vůbec nedrbou hlavou, jsou nadšení. Evian to bral jako projektovou záležitost, chtěl nám pomoct s postupem přes Spartu B do druhé ligy, proto nám ho sem poslal na základě našich výborných vztahů. My jsme věděli, že má kvalitu, Evian to věděl taky,“ líčí trenér Táborska Miloslav Brožek.

Byla to cesta, jak rozvinout potenciál nadaného Afričana. „Tady se mohou tihle hráči dostat do velkého fotbalu daleko rychleji než třeba přes druhou nebo třetí francouzskou ligu, kde je enormní konkurence,“ popisuje Brožek, jenž Simu viděl poprvé už na stáži ve francouzském klubu.

Táborsko se na jaře chtělo prát o postup z ČFL, třetí nejvyšší soutěže, do druhé ligy. Ale nehrálo se, koronavirová pandemie zápolení na nižších úrovních zhatila. Sima za jihočeský klub nesehrál ani jedno soutěžní utkání. Trénoval individuálně, mohl si jít maximálně zakopat s novými spoluhráči na plácek za domem, kde bydlel, jak na videu nedávno ukázal záložník Táborska Patrik Schramhauser.

„To video pochází z nejranějších dob, kdy v Česku byl. Kluci ho okamžitě vzali mezi sebe, on se do toho taky strašně pozitivně zapojil, komunikoval s nimi. Od první chvíle bylo vidět, proč sem přišel. Vzal to tak, že se tu chce zlepšovat a přes Táborsko se dostat do vyššího levelu fotbalu,“ vzpomíná Brožek.

To se Simovi povedlo. Když naskočil v zápase Letní ligy proti rezervě Slavie, okamžitě upoutal její zástupce. Ti ho pak do Edenu vzali na testy, dál se jim líbil, a tak ho koupili. Do béčka.

„Poprvé jsem ho viděl v srpnu, kdy jsem se šel podívat na slávistické béčko na Admiře.